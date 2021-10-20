紐約州長初選民調 霍楚第1 葛謨第2 白思豪倒數

民調顯示，2022年紐約州長民主黨初選，現任州長霍楚的支持率排在第一。（圖由州長辦公室提供）

最新公布的民調 顯示，2022年紐約州長民主黨初選，現任州長霍楚 (Kathy Hochul)無論面對因性騒擾醜聞下台的前州長葛謨(Andrew Cuomo)，或現任州檢察長詹樂霞居(Letitia James)，支持度都名顯領先；紐約市長白思豪 (Bill de Blasio)在主要競爭人選中，支持率墊底，民眾對他的好感度甚至不及前總統川普。

根據錫耶納學院(Siena College)19日公布的民調，霍楚的支持率為31%，葛謨17%；其他幾位有力競爭者還包括現任州檢察長詹樂霞，支持率14%，紐約市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)支持率7%，白思豪支持率僅為6%。

若葛謨排除在外，霍楚的支持率將達到39%，第二名詹樂霞為20%，白思豪10%，威廉姆斯8%；若霍楚和詹樂霞對決，霍楚將以47%對31%的支持率獲勝。

不過，該學院民調專家格林堡(Steven Greenberg)表示，目前距離初選還有很長時間，霍楚面臨許多棘手問題，包括疫情、經濟恢復和犯罪問題，而且競爭對手也不確定。

霍楚已開始積累人望，她獲得州民主黨主席雅各布斯(Jay Jacobs)背書；根據民調，42%的民眾對霍楚抱有好感，這一數字與9月民調持平。

總體來看，民眾對霍楚上任兩個月來的評價呈兩極分化，43%的民眾認為她做得不錯，45%的人則認為她表現不好；其中，共和黨對霍楚處理疫情、自然災害、經濟恢復和肅清腐敗方面持負面評價，民主黨人則大多評價正面。

白思豪除了選州長支持率排在末尾，民調還顯示，紐約州民眾對白思豪的好感度比葛謨和前總統川普都差；根據民調，川普的正面/負面支持率為37%對59%，相差22%，葛謨為33%對60%，相差27%，白思豪則達到25%對56%，相差31%。

不過白思豪對這一民調表示，自己參政以來一直不被看好，「我每次競選公職都會看到這樣的民調，如果我因為這些東西擔心，我今天就不會坐在市長的位置上了。」