亞當斯：若當選將優待移民 打擊仇亞犯罪

亞當斯表示，如果當選市長，將增加對移民的支持。（視頻截圖）

民主黨紐約市 長候選人亞當斯(Eric Adams)18日舉辦少數族裔媒體記者會，介紹政見；除重申保留資優班項目、考慮公校強制接種外，亞當斯還表示，如果當選市長，將增加對移民 的支持，包括為無證移民提供更多資源、支持非公民參加地方選舉投票的法案；他還表示，將繼續打擊針對亞裔的仇恨犯罪 。

亞當斯表示，紐約市是族裔多元化的城市，不少移民社區的主流語言不是英語，因此少數族裔媒體的溝通作用十分重要，能讓移民社區了解市府的服務資源；他表示，如果當選市長，有計畫將人口普查外展團隊設為常態化的民情調查團隊，上門採集包括移民社區在內的民眾呼聲。

他說，如果當選市長，將升級紐約市作為移民庇護城市的保護力度，為包括無證移民的所有移民提供更多資源，不光是保護無證移民不被遞解，而且要支持無證移民的生活。

亞當斯表示，所有在紐約市生活的移民都應被視為納稅人，「無論你移民身分如何，你買麵包也交消費稅，就應該被當做是納稅人，而納稅人就應享有市政資源，我們應確保無證移民得到所需要的支持服務，不要讓他們活在美國夢的陰影之下。」他還說，將會支持非公民參加紐約市級選舉投票的市議會提案。

他還表示，上任後將繼續解決針對亞裔的仇恨犯罪問題，並重申了他在競選時提出的三個主張；首先是要求司法機構處理仇恨犯罪案件時不提供認罪協議和保釋機會，其次是建立公開透明的仇恨犯罪時間報告機制，使執法機構不會低估仇恨犯罪的數量，第三則是促進族裔間長期融合。