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長島市生活便利 千禧世代最愛

記者張心╱紐約報導
皇后區長島市以優越的地理位置和日新月異的住房與生活條件，吸引了大批亞裔入駐，成為新興亞裔社區。(記者曹健╱攝影)
皇后區長島市以優越的地理位置和日新月異的住房與生活條件，吸引了大批亞裔入駐，成為新興亞裔社區。(記者曹健╱攝影)

曼哈頓隔河相望的皇后區長島市(Long Island City)，憑藉其耀眼的軟硬件優勢繼續保持搶手勢頭，吸引不同年齡和經濟狀況的群體，層出不窮的新建案，更成為千禧世代最喜歡的皇后區頭號社區。

長島市毗鄰東河，大眾交通和通勤方式十分豐富，地鐵、公車、火車、渡輪應有盡有；地鐵7、E、F、M、R、G等多條快車(express)和慢車(local)線路都在此設站，可過東河一站抵達曼哈頓，其中G線地鐵直通布碌崙(布魯克林)，還有兩處長島鐵路(LIRR)火車站點，方便前往整個長島；除此之外，「紐約市渡輪」(NYC Ferry)在長島市也設兩個站點，能沿東河抵達曼哈頓和布碌崙、並進一步換乘，提供了充分的選擇性和便利度。

在房地產市場火熱的同時，長島市的生活服務水平日新月異；這裡匯集了包括米其林星級標準在內的150多間餐廳、酒吧和咖啡店；紐約當代藝術博物館長島市分館(MoMA PS1)等39個藝術和文化機構在此落座；擁有五個水岸公園和30多家酒店，另有40多家酒店在建設中；開設約20所公立和私立中小學，十餘所特殊、藝術、職業高中和技術學校，拉瓜地亞社區學院(LaGuardia Community College)等多所大學或分校坐落在此，康乃爾大學科技學院羅斯福島校園(Cornell Tech)也屬於長島市的一部分。

2018年底，電商巨頭亞馬遜(Amazon)宣布將長島市作為其第二總部所在地，一石激起千層浪，讓這個曾經的工業區在歷經漫長的轉型後，一夜之間賺足巨大的關注和人氣；雖然2019年初亞馬遜在反對者的壓力下，宣布取消入駐，但長島市的發展勢頭依然不減，愈來愈受到亞裔民眾和年輕族群的喜愛。

皇后區長島市以優越的地理位置和日新月異的住房與生活條件，吸引了大批亞裔入駐，成為...
皇后區長島市以優越的地理位置和日新月異的住房與生活條件，吸引了大批亞裔入駐，成為新興亞裔社區。(記者曹健╱攝影)

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