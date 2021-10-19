出生一個月遭棄 被美國家庭領養 華女尋根找父母

已長大成人的蘇菲易。(蘇菲易提供)

20多年前，出生一個月左右的女嬰被遺棄在中國 江蘇省南京市，在兒童福利 院撫養數個月後，一對美國白人夫婦領養了她，給她起名蘇菲易(Sophie Samdperil)；蘇菲易對尋根的渴望，隨著成長愈發強烈，儘管內心害怕找出被父母拋棄的原因，但對素未謀面的親生父母仍產生思念，「我想要找到、認識、並且了解他們，才能找到我自己。」

現年26年、居住在波士頓的蘇菲易，於1994年12月24日出生，次年1月26日她被遺棄，由南京市社會兒童福利院撫養，取名楊藝；同年5月8日她被一對猶太裔夫婦領養，在異國得到悉心照顧，養父母從小就很開明地向她談及領養的事，為了延續她的文化身分，自小就與其他同樣領養來美的中國幼童玩耍。

可這並沒有填補蘇菲易的缺憾，事實上成長過程中很常感到茫然、挑戰，她說六年級的好朋友曾對她說，「我並不把你當華人看，在我眼中你就是你」；這番話對蘇菲易來說既開心又痛苦，她認為其實自己就是亞裔，但很難過體現給別人的感覺並非如此，令她一直以來陷入身分糾結。

「我這一生都不曾認識他們，可我竟然還會掛念」，蘇菲易說，想到親生父母時都帶著失落與感傷；她想過無數個可能被拋棄的理由，或許是一胎政策、經濟考量，每當這時就會帶著憤怒想質問他們「為什麼你們要拋下我？」；但轉念一想，可能也有難以啟齒的理由，「追根究底，我還是想認識他們，希望他們給我一個很大的擁抱」。

「每個被領養的孩子都是不同的案例，我知道很複雜，但他們曾出現在我生命中，給了我生命，我需要透過他們了解我的過去」，蘇菲易認為，尋根才能真正認識自己；她想要的僅僅是了解親生父母的生活經歷，「希望他們也會愛我」。

蘇菲易的養父母對她尋根表示贊同，也由衷希望她能找到心中一直缺失的那一塊；蘇菲易曾通過測試產品，測出自己可能是苗族人的血統，希望在中國的父母能夠依靠這些信息，主動找上她，她的電郵是[email protected]、微信 號是sophieyi617。