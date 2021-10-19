紐約客談／中國棄嬰 被西方父母撫育成才

在中國 被親生父母拋棄、然後被北美家庭收養的中國孤兒，目前已達11萬名之多，其中94%是女嬰，更有近9萬人身體有殘障；在眾多中國收養家庭對殘疾棄嬰視而不見的時候，數以萬計的美國 家庭卻以無私的大愛擁抱他們；許多棄嬰在養父母的教導下，接觸和學習了中華文化，長大成人後，還紛紛前往中國探祖尋親。

在這些棄嬰中，也湧現出世界級的頂尖人才，例如體操世錦賽冠軍吳穎思(Morgan Hurd)，11個月大的時候在廣西梧州被德拉瓦州一個白人家庭收養來美，養母成為單親媽媽後，依然傾盡所有培育養女，讓她接受最好的訓練，得以在兩屆世錦賽上奪冠。

今年的東京奧運會上，來自密西根大學的麥克尼爾(Margaret Mac Neil )勇奪女子100米蝶泳冠軍，她是加拿大夫婦從中國江西九江領養的棄嬰；而美國體操隊的替補女選手卡拉·艾克(Kara Eaker)，也來自九江，被美國家庭收養。

幾年前公民及移民服務局在紐約市 舉行的一場公民入籍儀式上，一位名叫「穗泳」的女孩受到關注，她是一個長島家庭從中國廣東收養來的殘疾棄嬰，她的養父母已經育有兩個健康的兒子，並且已長大成人，但這對夫婦仍然決定到中國收養小孩，而且先後收養了兩個女孩，穗泳和她的妹妹，來自同一個福利院，身體都有殘疾。

兩年前在湖南岳陽，一名被美國家庭撫養長大的華裔女青年岳金華(Alison Boettcher)，回到家鄉尋親，竟然有六對夫婦出面聯繫警方，說他們就是這個女孩的親生父母；而在1995年7月20日，她在出生當天，就被親生父母無情地丟棄在岳陽火車北站一帶。如果岳金華不是從美國回來，而是來自中國的某個偏僻鄉村，這六對夫婦是否還會現身相認？

（紐約客談，每周二至周六見報）