大猩猩哈蘭比進駐華爾街 控訴貧富懸殊

華爾街18日豎起已故大猩猩「哈蘭比」的銅像，與被上萬根香蕉圍繞的華爾街銅牛相望。(美聯社)

華爾街 18日豎起了已故大猩猩「哈蘭比」(Harambe)的銅像，與四周擺放了1萬個香蕉的華爾街銅牛面對面相望。「哈蘭比」是辛辛那提動物園 的一隻大猩猩，2016年因捉住一名跌入猩猩園區的三歲男童，而被擔憂兒童安全的工作人員射殺。這一場景的視頻在全國乃至全球廣為傳播並引起轟動。

位於Bowling Green公園的「哈蘭比」銅像高七呎，前方面對著聞名的華爾街銅牛雕像；銅牛的四周擺放著1萬根香蕉，主辦方說，香蕉稍後被捐給食物站。

設立銅像的主辦單位「智人網路」(Sapien.Network)表示，他們在華爾街豎起哈蘭比銅像，寓意著華爾街已經成為香蕉，與普通百姓完全脫節，凸顯美國 的懸殊貧富差距。

華爾街18日豎起已故大猩猩「哈蘭比」的銅像，與被上萬根香蕉圍繞的華爾街銅牛相望。(Getty Images)

「智人網路」的創辦人說，「哈蘭比」是代表美國苦苦掙扎的千百萬民眾，美國的資本主義制度使富人更富，而普通民眾則被甩在後面。但「智人網路」表示，他們不是要拒絕資本主義和美國的現行體制，而是希望現行的資本主義體制能夠與時俱進，適應目前和未來的需要，以造福更多民眾。

「智人網路」的創辦人說：「哈蘭比象徵著我們不僅僅只看見自己，而要體現人類的渴望，即人與人的相互連結。給人一根香蕉雖然簡單，但能構建社區。作為人類社會，我們需要相互合作，而不是相互惡鬥。」

「哈蘭比」是因為動物園人員慮及三歲男童的安全而被射殺，但射殺行為引起極大爭議，一些人表示，大猩猩對男童沒有任何威脅動作，部分人甚至認為，哈蘭比似乎是想要保護男童。

射殺引起人們對動物園內的靈長類動物面臨何種命運的辯論，特斯拉電動車和Space X公司執行長馬斯克，曾發表一段說唱視頻，形狀貌似「哈蘭比」的一種零食食品在eBay上銷售近10萬元。