2/3紐約州人 已完全接種…比率全美第7

紐約州府數據顯示，全州完全接種新冠疫苗的民眾已接近人口的三分之二，達到1270萬人；圖為州民在接種輝瑞疫苗。(美聯社)

紐約州 府數據顯示，全州完全接種新冠疫苗的民眾已接近總人口的三分之二，紐約州的接種率也在全美各州中排在第七；同時，紐約市疫情 也不斷降溫，但接種率較低的地區，疫情仍然嚴重。

根據聯邦疾病防治中心(CDC)的統計，紐約州居民的完全接種率已達65.4%，意味著2000萬紐約州居民已有1270萬人完全接種；目前全美只有六個州的接種率排在紐約州之前，分別是佛蒙特州、康州、羅德島州、緬因州、麻州和新澤西州。

其中，紐約下州地區接種率最高，紐約市曼哈頓和皇后區的接種率已達到73%；不過，紐約州西部和和中部的接種率較低。

紐約市方面，根據市衛生局統計，目前感染Delta變種病毒的患者已占全市新增病例的98%，但隨著接種率不斷增高，傳染率在穩步下降；數據顯示，目前全市每10萬人的病例數已經降至94.52人，曼哈頓、皇后區和布朗士區的傳染率則低於全市平均水平，布碌崙 (布魯克林)和史泰登島傳染率較高則因為接種率較低。

目前全市已有13個郵遞區號的完全接種率超過90%，大多數位於曼哈頓，包括雀兒喜(Chelsea)、金融區(Financial District)、中城、穆雷山(Murray Hill)和翠貝卡(Tribeca)，其他則位於皇后區，包括法拉盛/皇后丘(Flushing/Queensboro Hill)、艾姆赫斯特(Elmhurst)、阿斯托利亞/長島市(Astoria/Long Island City)和傑克森高地(Jackson Heights)。

目前史泰登島的傳染率為每10萬人130.63人，布碌崙則為121.53人，而全市53個完全接種率不到60%的社區中，有23個位於以上兩區；在布碌崙，人口超過4萬5000人的19個郵遞區號中，疫情在加速蔓延；其中，波羅園(Borough Park)的接種率僅為43%，為全市最低，而上周的七天平均檢測陽性率最高，共發現153個新增病例，七天平均陽性率達到6.78%。

同時，威廉斯堡/東威廉斯堡(Williamsburg/East Williamsburg，郵遞區號11211)上周則新增175例陽性，七天平均陽性率為4.37%，主要因為該地區人口稠密，但完全接種率不到53%。