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華埠遭刺死外賣郎來自孟加拉 曾與嫌犯同坐長椅

記者顏嘉瑩／紐約報導
嫌犯在華埠公園刺死麥亞後，騎著他的電單車逃離現場。(市警提供)
嫌犯在華埠公園刺死麥亞後，騎著他的電單車逃離現場。(市警提供)

一名51歲的亞裔外賣郎16日凌晨在曼哈頓華埠喜士打街(Hester St.)交企李士提街(Chrystie St.)的羅斯福公園(FDR Park)內被搶劫，更遭嫌犯以刀捅傷、傷重不治；警方17日公布現場監視器畫面，發現在行搶前，嫌犯還曾與被害人坐在同一個長椅上，沒過多久就出手搶劫並攻擊。

影音來源：市警提供

該案發生在16日凌晨1時5分，警方接獲報案稱羅斯福公園內發生搶案，轄區市警五分局趕到現場後，發現51歲的孟加拉裔外賣郎麥亞(Sala Miah)臉部遭大面積畫傷，不但隨身物品被悉數搶空，嫌犯還用刀捅進他的腹部，被緊急送往表維醫院後搶救後傷重死亡。

根據警方發布影片，嫌犯還曾與麥亞一同坐在長凳上，隨後試圖搶走麥亞的電單車，雙方發生衝突後，嫌犯拿出尖刀攻擊，警方也在現場找到一把黑柄長齒尖刀。

麥亞的妹夫表示，麥亞兩年前懷抱美國夢、獨自移民來美，工作賺錢寄回孟加拉養育妻子和一雙兒女，「我們從未想過會發生這種事，他是一個很努力工作，也很親切的人。」

GrubHub發言人Katie Norris說，該公司對麥亞的遭遇感到震驚與難過，「在任何情況下，都沒有人應該被如此對待、搶劫或遭遇到這樣的暴力案件」；她表示，目前正在與警方溝通，提供辦案所需的所有協助。

據了解，麥亞在離羅斯福公園不遠處租屋，與其他四名室友同住，平時回家前都會坐在公園長椅上休息，遇害當天他一如往常到公園休息，沒想到卻丟掉性命。

警方呼籲，若民眾有知曉此案相關線索者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

嫌犯作案前曾與麥亞一同坐在長凳上，隨後出手搶劫攻擊。(市警提供)
嫌犯作案前曾與麥亞一同坐在長凳上，隨後出手搶劫攻擊。(市警提供)

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