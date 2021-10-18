青少年頻遭槍擊 家長籲嚴控槍支

紐約市近期青少年槍槍擊案件頻發，引起社會關注；圖為警方日前在布碌崙(布魯克林)的一個槍擊案現場進行調查。(Getty Images)

紐約市 連續發生青少年遭槍擊 案；最新的兩起，16日晚曼哈頓下東城一名16歲少年遭人用槍暴頭，當街身亡；14日在布朗士，一名14歲少年登上公車逃避追殺時，遭子彈擦過頭部，幸運保命；家長紛紛要求政府嚴控槍支 ，給青少年營造安全的成長環境。

根據非營利研究組織「槍支暴力檔案」(Gun Violence Archive)數據，全美針對青少年的槍擊謀殺案自2020年起大幅增長，2021年增長率創新高；全美今年已有1179名青少年在槍擊案中喪生，3292人因槍擊受傷。在紐約市，根據警方數據，今年全市至少已有21名青少年死於持械或持槍暴力，是前兩年同期數字的三倍多。

其實，自2020年6月一名17歲非裔少年於布朗士(Bronx)生日派對遭無故槍殺後，紐約市便成為不少家長們口中的「瘋狂西部」(Wild West)，時不時舉行論壇和遊行，呼籲政府加強槍支管制，加強校園安保防範，保護青少年。

近期其他案件還包括，10日晚一名歹徒持槍潛入皇后區牙買加(Jamaica)一棟民宅，向一名14歲少年的背部連射兩槍，之後步行逃逸，警方判斷嫌犯的年齡為20多歲；7日在布朗士亨特點廣場(Hunts Point Playground)，一名13歲少年在嬉鬧中膝蓋遭槍擊，警方確定嫌犯是一名11歲非洲裔少年；6日晚，兩名分別為13歲和16歲的少年在靠近曼哈頓上西城116街的炸雞店用餐時遭受槍擊，前者頭部中彈，後者背部中彈，經搶救後脫離生命危險。

這只是疫情帶來的犯罪率和槍支購買率飆升後負面影響的冰山一角；2020年6月，17歲的非裔少年布萊頓(Brandon)，在布朗士的生日派對上遭槍殺，兇嫌至今逍遙法外。

「我每天都能夢到我的兒子，他對我哭著說，我想活下來。」布萊頓的母親自兒子離世後，便成為呼籲政府控制槍支，加強青少年安保的意見領袖，經常組織和參與相關論壇和遊行。

感同身受的還有非洲裔母親貝爾(Manadou Bah)，2021年7月，她分別為21歲和22歲的兒子，在五天以內先後遭槍擊；「我希望政府、市長還有警察能做點什麼，我不希望再有父母經歷同樣的悲傷。」