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紐約市長民主黨候選人亞當斯主張「保留並擴展資優班」

記者顏潔恩／紐約報導
有望成為下任紐約市長的民主黨候選人亞當斯表示，將推翻現市長白思豪取消「資優班」項目的決定。(美聯社)
有望成為下任紐約市長的民主黨候選人亞當斯表示，將推翻現市長白思豪取消「資優班」項目的決定。(美聯社)

紐約市長民主黨候選人亞當斯(Eric Adams)日前表示，他若當選，將會推翻現任市長白思豪(Bill de Blasio)取消「資優班」(Gifted and Talented)項目的決定，不僅會保留、更會擴大該項目，讓更多展現資質的學生加入；另外他將在在聯邦食品暨藥物管理局(FDA)批准兒童接種疫苗後，要求所有公校學生接受疫苗接種。

白思豪日前提出為所有學生提供「加速學習」資源的「智慧紐約」(Brilliant NYC)項目，取消現行「資優班」項目，指出可造福的學生數量為資優班的26倍，並促進學生族裔多元化；該項目遭到大批華人家長反對，也有其他族裔孩子在資優班的家長表示，他們並非是生活條件好、享有特權的家庭，孩子的成就是自身努力促成。

亞當斯在接受有線電視新聞網(CNN)採訪時，表達與白思豪完全相反的意見，他首先提到白思豪已無權利干預「資優班」項目，應由下任市長決定去向；亞當斯表示對該項目抱以支持，將保留、進一步擴展，讓有更多資質的學生加入，提升整個教育水平。

亞當斯也有意整頓其他教育系統，例如對公校學生進行全年測試，找出學習障礙、滿足他們學業上的需要；特別是要協助學生消除閱讀障礙，及學生的其他問題，幫助他們專注課業、尋求成功學習。

在疫苗問題上，亞當斯表示，FDA批准對適齡兒童的接種疫苗後，他將在公校實施接種令，在他看來這是保護學生、防止群體感染的重要方式；這也與白思豪的立場相反，白思豪認為學生的接種很大程度取決於其家長對接種的態度，因而對學生接種未有嚴格要求。

亞當斯表示，鼓勵接種疫苗已不是新鮮事，對學生實施強制接種令就和紐約市現有的其他疫苗令一樣，「我們本來就是打疫苗的國家，我本身也打了疫苗」；他也會與各工會接觸，要求警察、消防員等市府機構人員繼續擴大接種疫苗。

疫苗 亞當斯 白思豪

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