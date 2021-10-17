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霍楚：通勤客流量破500萬 紐約復興訊號

記者張晨／紐約報導
紐約公共交通客流量逐步恢復，單日公共交通乘客量超500萬。(路透)
紐約公共交通客流量逐步恢復，單日公共交通乘客量超500萬。(路透)

紐約公共交通在疫情得到控制後乘客量穩步提升，州長霍楚(Kathy Hochul)表示，地鐵客流量本周單日創下紀錄，疫情以來首次突破了320萬人次，地鐵、公車及所有通勤方式加起來，單日客流量已經超過500萬，「成為疫後復興最明顯信號」。

根據州府數據，14日當天地鐵的客運量創下新紀錄，達到323萬6904人次，本月到目前為止，地鐵系統共有八天的單日載客量超過了300萬。

霍楚指出，不僅客流量提高，響應的服務水平也水漲船高，紐約市地鐵在高峰時段的定時發車百分比，沿著線路最繁忙的部分測量，10月已經提高到92%，每日延誤減少13%以上。

「破紀錄的交通客運量發出信號，那就是紐約的復甦勢頭只會越來越強。」霍楚表示，隨著人們重返工作場所，公車、地鐵和通勤軌道系統將再次成為紐約的經濟支柱。

MTA代理主席利博(Janno Lieber)表示，紐約人在身體力行的證明，如今在使用公共交通時更感安全和舒適。

最近的客流量紀錄是在當局啟動「歡迎回到紐約」(Welcome Back New York)幾周後公布的，這是一項旨在促進紐約人積極使用地鐵系統的公共信息宣傳運動。

疫情爆發前，地鐵系統的工作日平均客流量通常超過550萬人次，去年4月，隨著紐約地區新冠病例數量達到頂峰，這一數字下降了95%，降至每天約30萬人次的至低點。

紐約市 地鐵 疫情

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