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1天3起捅人案 華埠2死…亞裔外賣郎身亡

記者張晨／紐約報導
曼哈頓華埠轄區一天發生三起捅人案，致兩死，兩起發生在羅斯福公園中。(記者張晨／攝影)
曼哈頓華埠轄區一天發生三起捅人案，致兩死，兩起發生在羅斯福公園中。(記者張晨／攝影)

曼哈頓華埠市警五分局轄區17日發生三起持刀捅人案件，其中兩起致死；一亞裔外賣郎於凌晨在羅斯福公園(FDR Park)內被人搶劫後又遭刀捅身亡；隨後早7時，一男子被發現死於距離且林士果廣場僅幾百呎的街道旁；下午1時又有一男子在羅斯福公園被人用刀捅進右胸，截止記者發稿時，尚未知曉最後一名傷者的情況。

警方表示，第一起案件發生在17日1時5分左右，在位於喜士打街(Hester St.)交企李士提街(Chrystie St.)的公園內，一名51歲亞裔外賣郎騎車至此遭一非洲裔攔路搶劫；警方趕到現場後發現受害者，臉部遭大面積劃傷，不但隨身物品被悉數搶空，嫌犯還用刀捅進他的胃部，被緊急送往表維醫院後搶救無效死亡。

亞裔外賣郎被搶後仍遭人捅死，案發一早現場仍被警方封鎖。(記者張晨/攝影)
亞裔外賣郎被搶後仍遭人捅死，案發一早現場仍被警方封鎖。(記者張晨/攝影)

警方稱，在現場找到一把黑柄長齒尖刀，嫌犯作案時身穿灰色帽衫，騎著搶來的電單車、帶著兩個Grubhub外賣保溫袋，沿著科西街(Forsyth St.)北向逃逸。

第二起案件發生在早上7時左右，警方表示，在位於聖詹姆士坊(St. James Pl.)且林綠(Chatham Green)小區後門圍欄附近，一男子被發現身中數刀躺在街上，案發地不遠處就是市警總局旁門。

五分局表示，目前此案仍在進一步調查中，尚未獲得死者身分信息。

最後一起捅人案件發生在下午1時10分左右，在位於企李士提街(Chrystie St.)交地蘭西街(Delancey St.)，一男子被人用刀捅進右胸膛，嫌犯隨後騎單車沿地蘭西街向西逃逸。

上述三起案件未逮捕任何人。

此前不久，羅斯福公園就因嚴重的毒品交易被關閉了部分區域，市公園局與轄區分區將臭名昭著的問題區域「深坑」(The Pit)北段封鎖。

至9月初，當局又將靠近地蘭西街(Delancey St.)的入口關閉，警方還設置路障，拉上了黃色的警戒線，附近還停靠警車駐守；但即使這樣，還是未能減少周邊犯罪問題的出現。

現呼籲民眾有知曉此案相關線索者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

曼哈頓華埠轄區一天曝三起捅人案，致兩死，兩起發生在羅斯福公園中。(記者張晨/攝影...
曼哈頓華埠轄區一天曝三起捅人案，致兩死，兩起發生在羅斯福公園中。(記者張晨/攝影)

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