取消資優班 皇后區民代怒嗆白思豪

黃敏儀聯合李琳達日邀請孟昭文、劉醇逸與顧雅明等多位民代在皇后區集會，怒嗆市府未聽民意，擅自取消資優班。(記者牟蘭／攝影)

市府日前突然宣布將取消「資優班 」(Gifted and Talented)，引起社區不滿；市議員候選人黃敏儀聯合李琳達於15日邀請國會眾議員孟昭文 、州參議員劉醇逸與市議員顧雅明等多位民代在皇后區集會，怒嗆市府未聽取民意，逕自取消資優班，要求下任市長擴大該項目，為更多學生提供公平的教育 資源。

黃敏儀與李琳達在203小學前發起此次集會，除孟昭文與劉醇逸等華裔民選官員外，州參議員史塔文斯基(Toby Ann Stavisky)、州眾議員布朗斯汀(Edward Braunstein)與魏普林(David Weprin)，以及市議員郭登祺(Barry Grodenchik)等均到場力挺，反對市府取消「資優班」。

黃敏儀表示，市長白思豪在卸任前的三個月內，在未聽取家長與學生意見的前提下，突然宣布這項不成熟的改革，無法對改善公校教育的多元化給與有效幫助；若當選，她承諾與同儕及新市長合作，為每個學校增加資優班項目，讓所有的孩子都有機會參與考試，為更多學生提供公平教育。

李琳達表示，在過去八年，白思豪重複採用相同策略，在宣布重大政策前，先假意聲稱會與社區協商，後又違背承諾突然發布政令，「作為一位母親，我拒絕接受這種對孩子與社區造成負面影響的決定，『一刀切』(one-size-fits-all)政策對學生不公，也不會對教育作出任何改善」。

孟昭文表示，她選區內部分地區甚至沒有資優班項目，讓許多有學習天賦的學生失去發揮潛力的機會；她指出，選區內的家長仍在焦急等待與市府溝通，卻聽到逐步淘汰資優班的消息，孟昭文呼籲政府立即重新評判這個決定，「這是一個錯誤；市府應為每個孩子提供(參與資優班考試的)機會」。

公立203小學資優班的畢業生劉醇逸表示，資優班是幫助學齡兒童加速學習的一個不可缺少的選項，為成千上萬的父母對公校系統帶來信心；他批評白思豪「簡單粗暴」取消了這個歷經幾代的計畫，留給新市長一個難題，「這種政治行為是虛偽且討厭的」。

皇后區第26學區的家長王米雪表示，她八歲的兒子三年前考入203小學的資優班，市府的這項決定讓她與孩子都感到失望；她說，市府宣稱的新計畫強行將所有孩子放在同一起跑線的做法並不公平，「一些不喜歡學習的孩子無法適應學習環境」。