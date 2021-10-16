宗教豁免強制接種令 紐約州再上訴

紐約州府提出上訴，要求繼續對醫療工作者實施強制接種令。(美聯社)

紐約聯邦法官本周裁決，紐約州 府須暫停強制接種令，給有宗教信仰的醫護免接種權利；而根據最新法庭文件，州長霍楚 (Kathy Hochul)、州衛生廳廳長扎克(Howard Zucker)和州檢察長詹樂霞(Letitia James)也已在該裁決出爐後再次向第二巡迴上訴法院提出上訴，要求繼續對醫療工作者實施疫苗 強制令。

三人早在9月末就已經就該問題提出過一次上訴，表示紐約州努力推動疫苗接種，尤其是在醫護人員群體中，這是為保證民眾的安全與健康，尤其冬季節又將來臨，病毒很可能會繼續傳播，且多名宗教領袖領袖也鼓勵信仰者接種疫苗，原告沒有理由拒絕接種。

日前紐約西區聯邦法院法官赫德(David Hurd)再次裁定，州府必須允許醫療工作者以宗教理由尋求豁免疫苗強制接種令；霍楚對這一裁決表示失望，「我完全理解人們對強制接種令反應強烈，但有時候我們需要嚴謹考慮，什麼事才是重要的。」因此州府再次上訴。

與此同時，霍楚也在繼續要求醫院及療養院的工作人員接種疫苗，並將目標人群擴大至輔助生活之家、臨終關懷中心、治療中心的護理者以及家庭護理員。

霍楚指出，在規定生效前的幾周，全州醫護人員的接種率不斷上升；雖然本周這項強制令已導致約3%的醫護人員離職，「這不是我們想做的事，但這是疫情迫使我們必須要做的事情。」

州府數據顯示，目前全州成年人已有超過76%完全接種，85%的人至少接種了一針。