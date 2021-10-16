我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阿拉巴馬高中球賽傳槍響 球員觀眾驚逃 3傷1命危

矽谷庫比蒂諾聯合學區 投票通過關閉明星學校

紐約客談／華裔女警槍殺案敲警鐘 宜關注警員精神健康

顏潔恩

華裔女警吳依凡槍殺案，引起社會關注，現有線索明確指向是三角戀情造成的糾葛；雖是為情所害，但許多人難以將此事與槍手是一名警察的事實區分開來，認為警務人員因普遍使用武力而產生暴力傾向，在面對生活問題時也會以更暴力的手法解決。

現階段還無法從這一層面解讀吳依凡的行為，但更具可能性、在研究學上已有證據支撐的說法是，鑑於工作性質獨特和要求嚴格，警務人員經常感到沉重壓力；在工作中他們要替無數人解決問題，返回家中也可能有自身要面臨的難題，沒有呼吸的間隙，心理疾病隨之接踵而來。

曾在工作中遭到霸凌的華警李林鴻，最終飲彈了結自己的性命；對於身上戴槍的他們而言，一旦有自殺的念頭，就很容易找到自殺的直接方法，即使只是陷入幾秒鐘的沮喪，也可以伸手去拿槍，這對想殺死眼中釘的吳依凡也同理。

案發時接線人員在電話的一端能聽見她的咆哮聲，聲聲指控前女友和新歡不停惹她，應得這樣的下場，可案發後警界高層對逮捕吳依凡的過程這樣評價，「她很冷靜、鎮定、配合、有問有答」；後者更符合她多次獲得警隊嘉獎、立功無數的形象，而拔槍那一瞬間更像是情緒失控所致。

如前女友鄰居評價的那句，「當你在屋內看見深愛的人移情別戀，你的腦袋沖昏頭想置對方於死地，這是凡人都會出現的思緒，與吳依凡是不是警察無關」；只是手槍成為她殺人最簡單、直接的武器。

吳依凡案件應敲響警鐘，增強警隊內心理服務課的資源，給予他們在發現心理出現病端後主動求助的信心。

工作 警察 華裔

上一則

亞裔男持刀劫出租車司機 警方急尋

下一則

華裔女警槍殺案 案發前數日雙方恐爭執

延伸閱讀

紐約州檢察長辦公室查華裔女警殺人案 死者友人發起網路捐款

紐約州檢察長辦公室查華裔女警殺人案 死者友人發起網路捐款
抗疫里程碑…600萬紐約客已打過疫苗

抗疫里程碑…600萬紐約客已打過疫苗
紐約客談／資優班改革 民代是否口是心非

紐約客談／資優班改革 民代是否口是心非
紐約客談／「搶」打補強針 不如做好防疫

紐約客談／「搶」打補強針 不如做好防疫
紐約客談／白思豪廢資優班轉移焦點 兩邊不討好

紐約客談／白思豪廢資優班轉移焦點 兩邊不討好

熱門新聞

在72分局服務的華裔女警吳依凡。(讀者提供)

怒殺情敵 紐約華裔女警被指占有慾強…分手後跟蹤糾纏、亮槍威脅

2021-10-15 10:30
州府通過法案，殉職華警劉文健與遺孀陳佩霞(右)的女兒劉安兒(左)可被視為劉文健的親生孩子。(本報檔案照)

霍楚簽署新法 承認殉職華警劉文健女兒繼承權

2021-10-10 09:48
菲律賓裔新澤西州護士安波洛西被逃離搶劫現場的劫匪撞倒，傷重去世。（圖片取自個人臉書）

遊民時報廣場搶劫奔逃 亞裔護士被撞不治

2021-10-11 09:47
華裔女警開槍射傷前女友，射殺前女友的新情人。(Citizen視頻截圖)

女友別戀 華裔女警開槍1死1傷

2021-10-14 02:30
24歲死者梁嘉米。(取自GoFundMe網站)

紐約州檢察長辦公室查華裔女警殺人案 死者友人發起網路捐款

2021-10-15 14:56
陳菊是個熱愛生活的人，對家人、社團和鄉親都充滿熱情。(家人提供)

美國上海同鄉會創會會長 突破性染疫離世

2021-10-15 02:30

超人氣

更多 >
北加密爾比達環球廣場警匪激烈槍戰 傷者滿身是血

北加密爾比達環球廣場警匪激烈槍戰 傷者滿身是血
怒殺情敵 紐約華裔女警被指占有慾強…分手後跟蹤糾纏、亮槍威脅

怒殺情敵 紐約華裔女警被指占有慾強…分手後跟蹤糾纏、亮槍威脅
密爾比達大華商場槍戰 購物民眾逃竄

密爾比達大華商場槍戰 購物民眾逃竄
紐約州檢察長辦公室查華裔女警殺人案 死者友人發起網路捐款

紐約州檢察長辦公室查華裔女警殺人案 死者友人發起網路捐款
美11月8日起開放完全接種外國客入境 搭機、陸路規定有差

美11月8日起開放完全接種外國客入境 搭機、陸路規定有差