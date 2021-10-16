紐約客談／華裔女警槍殺案敲警鐘 宜關注警員精神健康

華裔 女警吳依凡槍殺案，引起社會關注，現有線索明確指向是三角戀情造成的糾葛；雖是為情所害，但許多人難以將此事與槍手是一名警察 的事實區分開來，認為警務人員因普遍使用武力而產生暴力傾向，在面對生活問題時也會以更暴力的手法解決。

現階段還無法從這一層面解讀吳依凡的行為，但更具可能性、在研究學上已有證據支撐的說法是，鑑於工作 性質獨特和要求嚴格，警務人員經常感到沉重壓力；在工作中他們要替無數人解決問題，返回家中也可能有自身要面臨的難題，沒有呼吸的間隙，心理疾病隨之接踵而來。

曾在工作中遭到霸凌的華警李林鴻，最終飲彈了結自己的性命；對於身上戴槍的他們而言，一旦有自殺的念頭，就很容易找到自殺的直接方法，即使只是陷入幾秒鐘的沮喪，也可以伸手去拿槍，這對想殺死眼中釘的吳依凡也同理。

案發時接線人員在電話的一端能聽見她的咆哮聲，聲聲指控前女友和新歡不停惹她，應得這樣的下場，可案發後警界高層對逮捕吳依凡的過程這樣評價，「她很冷靜、鎮定、配合、有問有答」；後者更符合她多次獲得警隊嘉獎、立功無數的形象，而拔槍那一瞬間更像是情緒失控所致。

如前女友鄰居評價的那句，「當你在屋內看見深愛的人移情別戀，你的腦袋沖昏頭想置對方於死地，這是凡人都會出現的思緒，與吳依凡是不是警察無關」；只是手槍成為她殺人最簡單、直接的武器。

吳依凡案件應敲響警鐘，增強警隊內心理服務課的資源，給予他們在發現心理出現病端後主動求助的信心。