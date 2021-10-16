華裔女警槍殺案 案發前數日雙方恐爭執

在72分局服務的華裔女警吳依凡。(讀者提供)

震驚華社的布碌崙 (布魯克林)華裔女警吳依凡(Yvonne Wu)的三角戀情案，日前因槍手為休班警員殺害手無寸鐵的民眾，已交由州檢察長辦公室的特別調查組接手，對死者梁嘉米(Jamie Liang，姓名皆音譯)的死因展開調查；最新消息指出，吳依凡與梁嘉米在案發前數日可能發生過爭執，一心想挽回關係的吳依凡看見前女友和梁嘉米在一塊時，頓時氣瘋起殺心。

休班警員吳依凡13日在曾交往兩年、三周前分手的前女友李珍妮家中，掏槍射向疑似前任新歡的梁嘉米，因胸口中彈至少一槍，梁嘉米最終不治身亡，腹部中槍的李珍妮則傷勢穩定、有望存活；知情者透露，吳依凡因占有慾強而被李珍妮提出分手，但分手後仍不停尾隨對方、不歸還房屋鑰匙，也曾到其家中亮槍威脅。 24歲死者梁嘉米遭華裔女警依凡槍殺。(取自GoFundMe網站)

州檢察長辦公室15日宣布，因案件涉及到休班警員傷人，將由辦公室特別調查組對梁嘉米的死因展開調查；初步調查披露，這起致命槍擊案件是因私人或家庭糾葛引起，與吳依凡作為執法人員的職責無關，她最後一次到警局報到是案發前一天的晚上，原定案發日的傍晚會重返工作崗位。

另一方面，州檢察長辦公室至今還未公布吳依凡的過堂日期、她的辯護律師等信息；最新消息透露，吳依凡和梁嘉米在案發數日前可能發生過爭吵，吳依凡對與前女友復合仍抱希望，但當她看見對方與梁嘉米同返住所時直接爆發，掏槍殺人。

據悉，梁嘉米畢業於布碌崙科技高中，生前是紐約大學 牙醫科的學生，預計2024年畢業，前途本一片光明；她與家人近期才搬到史泰登島 居住，其母親因太難過，不願向外界回應任何問題。

「她的善良和開朗深受每個人的喜愛，我們將永遠銘記她給家人朋友帶來的喜悅」，一名友人目前為梁嘉米在GoFundMe上設立籌款，希望籌得善款為她辦理後事，至今捐獻數額已超過3萬元；欲捐贈的民眾，可瀏覽gofundme.com/f/remembering-jamie-liang。