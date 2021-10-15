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強制接種令實施 3.4萬醫護下崗 減員3.5%

編譯孫梁／綜合14日電
紐約州實施強制接種令以來，已有約3萬4000名醫護人員下崗，減員約3.5%。(美聯社)
紐約州實施強制接種令以來，已有約3萬4000名醫護人員下崗，減員約3.5%。(美聯社)

紐約州實施強制接種令以來，已有約3萬4000名醫護人員下崗，導致醫護行業減員3.5%，其中家庭護理系統的減員幅度最大，在從業者中占近8%，達2萬500人。

州長霍楚(Kathy Hochul )14日說：「以前不斷有人反映，說強制接種令實施不得，但如今絕大部分醫護人員在需要的時候仍身在崗位，我感謝他們。」

前州長葛謨8月中旬宣布全州醫院和養老院實行強制接種令，工作人員必須在9月27日前打一劑疫苗，否則將下崗，家護系統和許多醫療單位自10月7日起執行；在最後的一周，約5萬5000人搶打疫苗。

部分醫療單位擔憂，強制令將導致人手短缺；但許多醫院沒有受到影響，仍繼續為病患服務。不過部分醫院、養老院和家護系統的服務不比以前，病患等候時間延長的現象增多。

一名聯邦法官12日做出裁決，認為宗教豁免可使醫護人員避打疫苗。宗教豁免是許多醫護人員拒絕接種的理由，人數多達數千，儘管霍楚州長表示要對法官裁決提出上訴，但宗教豁免的醫護人員已可重返崗位。

州府公布的資料顯示，全州因拒絕強制接種令而離崗的醫護人員為3萬3982人，其中1萬555人是被解職。

醫院約8600人下崗，在51萬5800名醫院人員中不到2%；他們當中，約4100人是休無薪假或停薪下崗，其中86人準備接種；約3100人是被解職；約1300人為辭職或退休

養老院有4081人下崗，在14萬7400名從業者中近3%；約1200人為休無薪假或停薪，他們目前都準備接種；約1640人是被解職；119人為辭職或退休。

成年人看護機構有777人下崗，占全部3萬276名從業者的近3%；約356人是休無薪假和停薪，他們全都準備接種；226人是被解職，56人為辭職或退休。

家護系統有2萬500人下崗，占26萬4971名從業者的近8%；約9300人是休無薪假或停薪，其中僅4100人準備接種；約5600人是被解職；約1500人為辭職或退休。

退休 養老院 疫苗

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