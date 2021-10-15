怒殺情敵 華裔女警被指占有慾強…分手後跟蹤糾纏、亮槍威脅

在72分局服務的華裔女警吳依凡。(讀者提供)

布碌崙 (布魯克林)一名休班的華裔女警員，日前涉嫌開槍射向前女友及新歡，釀成一死一傷的慘劇；女警的一位友人14日透露，前女友因受不了她的占有慾而提出分手，可分手後女警尾隨對方、不願歸還房屋鑰匙，此前也曾到其家中亮槍威脅。

31歲的女警吳依凡(Yvonne Wu，音譯)13日下午5時左右，到23歲前女友李珍妮(Jenny Li)家中，當看見她和另一女子、24歲的梁嘉米(Jamie Liang，音譯)並肩返家時，一怒之下開槍射向兩人；李珍妮腹部中彈，儘管傷勢嚴重、但情況穩定，目前還留院觀察；梁嘉米則胸口至少中了一槍，不治身亡。

消息稱，案發時李珍妮曾報警求助，接線人員在電話中聽到吳依凡怒吼到「這是你應得的！」、「你不該惹我！」接著聽見另一名女子連聲求饒「求求你！不要！不要！」隨後槍聲便響起。

布碌崙南區勤務指揮中心指揮官坎普(Michael Kemper)表示，當警員趕到現場時，吳依凡已平靜在外等候，坦承行凶，配合戴上手銬上警車，「她相當冷靜、鎮定、配合提供信息」，被捕後先到醫院接受治療。

女警吳依凡銬上手銬，被帶上警車。(讀者提供)

坎普透露，案發前一晚吳依凡值晚班，在案發當日早上才下班，原本同一日傍晚將回到工作 崗位；經初步調查，警方認為涉案三人互相認識，還不確定吳依凡行凶的武器是否為警局配備的手槍，但有很高機率是；另外，也在調查吳依凡是非法闖入前女友的家、或是一早便在家中等候。

吳依凡一名友人指出，李珍妮因受不了她的超強占有慾，約三周前向她提出分手，但依然保持聯繫；而吳依凡時常糾纏、行徑瘋狂，分手後跟蹤前女友、不肯歸還對方的房屋鑰匙。

吳依凡友人說，有一次吳依凡未經允許出現在前女友家裡，露出腰帶上的手槍威脅，李珍妮之所以沒有報案，是因為「仍關心吳依凡，她們還是朋友。」

吳依凡於2016年加入警局，在日落公園轄區72分局服務，市警評估她的能力為「高於平均水平」，幫助警局逮捕60起案件嫌犯，四次獲得表彰，案發前在工作上從未有不良表現，堪稱模範女警。

吳依凡畢業於紐約市 立大學約翰傑刑事司法學院(John Jay College of Criminal Justice, CUNY)，能說流利的廣東話；公共紀錄也顯示，八周前吳依凡報住在離李珍妮家八條街以外的公寓，近期才搬到史泰登島，與家人同住。

梁嘉米的舅舅接受採訪時表示，「她是很好的人，不會惹事生非」，其母親泣不成聲，無法回應任何問題；李珍妮的鄰居Jeanette Vargas也表示，過去經常看到吳和李走在一起，回到家發現愛人跟別人在一起而崩潰，「這與她的警察身分是沒有關係的。」

該案目前由州檢察長辦公室處理，將依據2015年發布的一項行政令，即執法人員在平民手上未持武器的前提下殺害對方進行控罪；據悉，直至14日，吳依凡仍留在醫院觀察。