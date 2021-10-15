我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

嬌生爽身粉被控致癌 官司吃不完 子公司聲請破產

75歲前總統柯林頓送醫 病情無關新冠病毒

怒殺情敵 華裔女警被指占有慾強…分手後跟蹤糾纏、亮槍威脅

記者顏潔恩／紐約報導
在72分局服務的華裔女警吳依凡。(讀者提供)
在72分局服務的華裔女警吳依凡。(讀者提供)

布碌崙(布魯克林)一名休班的華裔女警員，日前涉嫌開槍射向前女友及新歡，釀成一死一傷的慘劇；女警的一位友人14日透露，前女友因受不了她的占有慾而提出分手，可分手後女警尾隨對方、不願歸還房屋鑰匙，此前也曾到其家中亮槍威脅。

31歲的女警吳依凡(Yvonne Wu，音譯)13日下午5時左右，到23歲前女友李珍妮(Jenny Li)家中，當看見她和另一女子、24歲的梁嘉米(Jamie Liang，音譯)並肩返家時，一怒之下開槍射向兩人；李珍妮腹部中彈，儘管傷勢嚴重、但情況穩定，目前還留院觀察；梁嘉米則胸口至少中了一槍，不治身亡。

消息稱，案發時李珍妮曾報警求助，接線人員在電話中聽到吳依凡怒吼到「這是你應得的！」、「你不該惹我！」接著聽見另一名女子連聲求饒「求求你！不要！不要！」隨後槍聲便響起。

布碌崙南區勤務指揮中心指揮官坎普(Michael Kemper)表示，當警員趕到現場時，吳依凡已平靜在外等候，坦承行凶，配合戴上手銬上警車，「她相當冷靜、鎮定、配合提供信息」，被捕後先到醫院接受治療。

女警吳依凡銬上手銬，被帶上警車。(讀者提供)
女警吳依凡銬上手銬，被帶上警車。(讀者提供)

坎普透露，案發前一晚吳依凡值晚班，在案發當日早上才下班，原本同一日傍晚將回到工作崗位；經初步調查，警方認為涉案三人互相認識，還不確定吳依凡行凶的武器是否為警局配備的手槍，但有很高機率是；另外，也在調查吳依凡是非法闖入前女友的家、或是一早便在家中等候。

吳依凡一名友人指出，李珍妮因受不了她的超強占有慾，約三周前向她提出分手，但依然保持聯繫；而吳依凡時常糾纏、行徑瘋狂，分手後跟蹤前女友、不肯歸還對方的房屋鑰匙。

吳依凡友人說，有一次吳依凡未經允許出現在前女友家裡，露出腰帶上的手槍威脅，李珍妮之所以沒有報案，是因為「仍關心吳依凡，她們還是朋友。」

吳依凡於2016年加入警局，在日落公園轄區72分局服務，市警評估她的能力為「高於平均水平」，幫助警局逮捕60起案件嫌犯，四次獲得表彰，案發前在工作上從未有不良表現，堪稱模範女警。

吳依凡畢業於紐約市立大學約翰傑刑事司法學院(John Jay College of Criminal Justice, CUNY)，能說流利的廣東話；公共紀錄也顯示，八周前吳依凡報住在離李珍妮家八條街以外的公寓，近期才搬到史泰登島，與家人同住。

梁嘉米的舅舅接受採訪時表示，「她是很好的人，不會惹事生非」，其母親泣不成聲，無法回應任何問題；李珍妮的鄰居Jeanette Vargas也表示，過去經常看到吳和李走在一起，回到家發現愛人跟別人在一起而崩潰，「這與她的警察身分是沒有關係的。」

該案目前由州檢察長辦公室處理，將依據2015年發布的一項行政令，即執法人員在平民手上未持武器的前提下殺害對方進行控罪；據悉，直至14日，吳依凡仍留在醫院觀察。

14日警方仍留守在布碌崙案發地外進行調查。(記者顏潔恩/攝影)
14日警方仍留守在布碌崙案發地外進行調查。(記者顏潔恩/攝影)

布碌崙 工作 紐約市

上一則

美國上海同鄉會創會會長 突破性染疫離世

延伸閱讀

女友別戀 華裔女警開槍1死1傷

女友別戀 華裔女警開槍1死1傷
魯莽駕駛 華男撞死女童恐入獄15年

魯莽駕駛 華男撞死女童恐入獄15年
紐約上州男使用假疫苗卡被控重罪 最高7年監禁

紐約上州男使用假疫苗卡被控重罪 最高7年監禁

川普喬州站台 為3共和黨人背書 蔑視州長坎普

川普喬州站台 為3共和黨人背書 蔑視州長坎普
川普周末喬州募款 貴賓席門票起價1500元

川普周末喬州募款 貴賓席門票起價1500元

熱門新聞

聯邦海關與邊境保護局本周在新州紐瓦克港口沒收從中國走私來美，總重量超過3700磅的紅薯，目的地均在法拉盛。(CBP提供)

走私3700磅中國紅薯 超市業者：有違常理

2021-10-07 13:01
FDA已批准輝瑞和莫德納(Moderna)的第三劑新冠疫苗，提供給已接種兩種疫苗、但免疫力有缺陷的民眾；圖為紐約一位耆老在接種疫苗。(Getty Images)

新冠補強針 「別盲目搶接種」

2021-10-08 02:30
州府通過法案，殉職華警劉文健與遺孀陳佩霞(右)的女兒劉安兒(左)可被視為劉文健的親生孩子。(本報檔案照)

霍楚簽署新法 承認殉職華警劉文健女兒繼承權

2021-10-10 09:48
菲律賓裔新澤西州護士安波洛西被逃離搶劫現場的劫匪撞倒，傷重去世。（圖片取自個人臉書）

遊民時報廣場搶劫奔逃 亞裔護士被撞不治

2021-10-11 09:47
華裔女警開槍射傷前女友，射殺前女友的新情人。(Citizen視頻截圖)

女友別戀 華裔女警開槍1死1傷

2021-10-14 02:30
社群媒體上常有華人發布的有關殺豬盤的帖子。(社群媒體截圖)

殺豬盤害她爸媽離婚 高學歷華女被騙44萬

2021-10-07 02:29

超人氣

更多 >
以為大家都2個洞…她問「衛生棉條該放哪邊」才驚覺不對勁

以為大家都2個洞…她問「衛生棉條該放哪邊」才驚覺不對勁
上海28歲海歸女 被裝行李箱拋屍

上海28歲海歸女 被裝行李箱拋屍
台灣首座裸女雕像「甘露水」現身 研究者：震撼如核爆

台灣首座裸女雕像「甘露水」現身 研究者：震撼如核爆
微軟將關閉領英中國 美主要社交網站就此在中國絕跡

微軟將關閉領英中國 美主要社交網站就此在中國絕跡
北加女子家驚現92條響尾毒蛇

北加女子家驚現92條響尾毒蛇