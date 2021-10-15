抗議廢除資優班 家長示威籲亞當斯扭轉政策

Place NYC及多個教育維權組織、民代和學生家長14日在曼哈頓市教育局總部門前舉行示威，抗議白思豪取消資優班項目的政策。（記者和釗宇／攝影）

「紐約市 加強課程和教育家長領導」組織(Place NYC)及多個教育維權組織、民代和學生家長14日在曼哈頓市教育局 總部門前舉行示威，抗議市長白思豪(Bill de Blasio)取消資優班 項目(Gifted and Talented)的政策，呼籲民主黨市長候選人亞當斯(Eric Adams)扭轉這一政策，並為教育資源較為貧乏的社區增設資優班項目。

影音來源：記者和釗宇

白思豪(Bill de Blasio)日前在未與家長溝通的情況下，突然宣布將取消資優班項目，並由為所有學生提供「加速學習」資源的「智慧紐約」(Brilliant NYC)項目取代，引來各方批評；14日前來參加集會的還有紐約同源會(CACAGNY)、布碌崙華人聯合會、州眾議員寇頓(William Colton)、市議員霍登(Robert Holden)及上百名家長。

寇頓表示，市府似乎聽不到家長們關於資優班項目的呼聲，這是一場災難。（記者和釗宇／攝影）

寇頓表示，他選區內很多家長都要求保留資優班項目，「但市府似乎聽不到家長們的呼聲，這是市府的問題，這是一個災難；我做過11年教師，也教過資優班，當時有很多非洲裔學生，他們很聰明、學得很好，後來也都考上特殊高中；現在的問題是教育體制系統性地排斥非洲裔和西語裔，這是種族主義，但考試並不是種族主義；資優班對移民社區很重要，無論他們從哪裡來，他們只是希望看到學生取得成功。」

霍登表示，資優班的作用是為學生樹立一個目標，讓他們知道努力就會有回報。（記者和釗宇／攝影）

霍登表示，他2018年曾在市議會推出決議案，呼籲擴大資優班項目，但市議會和市府沒有下文，「是因為現在的市長不相信優秀，不相信努力就應該有回報；無論這個項目叫什麼，它的作用是為學生樹立一個目標，讓他們知道努力就會有回報。」

有支持廢除資優班的人士到場反嗆，雙方一度險些爆發衝突。（記者和釗宇／攝影）

Place NYC聯合創始人朱雅婷宣讀了州參議員劉醇逸支持保留資優班的聲明；劉醇逸表示，白思豪的這一行為「可笑至極」，「但他在剩餘的任期幾乎不可能做到，突然取消只凸顯他既心急又不真誠，並給下屆政府留下爛攤子。」

Place NYC及多個教育維權組織、民代和學生家長14日在曼哈頓市教育局總部門前舉行示威，抗議白思豪取消資優班項目的政策。（記者和釗宇／攝影）

主持示威的Place NYC聯合財務長拉貝拉(Vito LaBella)，呼籲極有可能當選下屆市長的亞當斯上任後扭轉這一政策，「我們希望亞當斯幫助家長和學生們保住資優班，不要被教育局的官僚們綁架。」

示威人士高喊「保留資優班」、「擴大資優班」的口號，但也有支持廢除資優班的人士到場反嗆，雙方一度險些爆發衝突；反資優班的非洲裔人士迪亞比(Samia Diaby)表示，現在的教育體系是在為有特權的人服務，「教育體系應該服務所有收入階層的市民，他們說非洲裔西語裔有機會上資優班，我就從來沒有機會。」

學生家長李小姐(右)和陳小姐(左)表示，資優班項目給那些需要超前學習的孩子一個機會，這也是他們的權利。（記者和釗宇／攝影）

參加集會的家長李小姐表示，她目前在上一年級的孩子就在資優班，「資優班項目非常好，會給那些需要超前學習的孩子一個機會，這也是他們的權利；我希望現在的市長和下任市長都能考慮保留資優班項目，並增加教育資源，讓更多學校都擁有資優班，而不是終結目前的資優班項目，找一個新的去取代。」