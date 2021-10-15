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紐約客談／資優班改革 民代是否口是心非

紐約客談

市長白思豪還有三個月就卸任，卻再次大動作，宣布取消資優班考試，以向所有孩童提供因材施教的優質教育的項目來代替，引大批在教育議題上堅信努力就能獲得幼稚教育的民眾的批判，其中，各路民選官員對此議題的態度也在特殊高中風波暫時平息後不久再次被放到大眾面前。

選區包括華裔聚居社區的民選官員、以及亞裔民代都紛紛表態反對白思豪的舉動，不僅僅是因為取消資優班不妥，更主要是大家一致認為一名任期僅剩三個月的跛腳鴨市長不應作出這個決定，教育改革應由下任市長負責才更合理，才能更系統推行下去。

而這些民選官員，也不乏各懷自己的算盤，有些的確是一直以來支持資優班和特殊高中開始者，有些則不然；在日前一場集會上，初選失敗、但目前以獨立候選人身分競選第一選區市議員的莫美倫，就直接抨擊雖然也說不支持白思豪改革的民主黨候選人對手馬泰。

莫美倫稱在無數次參選人論壇上，馬泰為獲得激進派民主黨的支持，從未直面表達支持特殊高中和資優班，而如今馬泰雖然嘴上批評白思豪無視社區意見硬推改革，但莫美倫稱他的教育立場實際上和白思豪一致，為了留住華人的選票，現在就是在用文字遊戲忽悠選民。

這其中到底有多少真多少假，可能只有本人才能回答，選舉確實是政治遊戲與切實落實選民意願的結合，馬泰也許是口是心非，但現在的一些非議也敵不過他過去幾年在社區積攢的人氣，雖然莫美倫在選舉路上也持上升勢頭，但也許下屆選舉，才是她扳倒對方的機會。

（紐約客談，每周二至周六見報）

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