強制接種裁定宗教豁免 紐約州府將上訴

霍楚表示，目前全州成年人的接種率已達85%，醫護人員接種率已達97%。（州長辦公室提供）

州長霍楚 (Kathy Hochul)13日表示，目前全州成年人的新冠疫苗 接種率已達85%，醫護人員接種率已達97%；此前聯邦法院法官再次裁定，州府必須允許醫護人員以宗教原因豁免強制接種令，霍楚對這一裁定表示「失望」，並表示將繼續上訴。

州府數據顯示，目前全州成年人已有超過76%完全接種，85%的人至少接種一針；霍楚表示，針對醫護人員的強制接種令已經奏效，僅有3%左右的醫護人員因拒打疫苗而離職，97%的養老院員工已至少接種一針，96%的醫院人員和成人照護機構的人員至少接種一針，94%的家庭照護機構人員至少接種一針；相比之下，強制接種令出台時，醫護人員的接種率僅為70%到80%。

霍楚表示，目前全州不同地區疫情 差異較大，全州十大地區中有六個檢測陽性率超過4%，紐約市最低，州府將陽性較高的地區部署更多臨時接種點；她還表示，目前全州的日新增新冠住院已經進入平台期，但對這波疫情能否結束仍持懷疑態度，畢竟目前的情況去年也出現過。

她還說，為增加疫情數據的透明度，州府將重新設計疫情數據中心，霍楚稱目前的疫情數據統計系統添加數據太過複雜，呈現形式也不親民；不過，她並未明確新的數據中心何時推出。

此前紐約北區聯邦法官(David Hurd)再次裁定，州府必須允許醫療工作者以宗教理由尋求豁免疫苗強制接種令；霍楚對這一裁決表示失望，「我完全理解人們對強制接種令反應強烈，但有時候我們需要精確計算，什麼事才是重要的；州府將到聯邦第二巡迴上訴法院上訴，我們將從現在開始準備文件，並與州檢察長辦公室商議。」

數據顯示，截至12日，全州共有9706名養老院和醫院人士要求宗教豁免，其中3045人已被給予豁免，分別約占總人數的1.5%和0.5%；霍楚表示，人們虔信宗教是重要的，「但同時我們也有需要完成的公共衛生任務，這才是壓倒一切的，這也是我們在法庭上的態度。」

此外，霍楚還說，聯邦政府可能很快將批准為12歲以下兒童接種疫苗，州府將做好準備，與學校、家長和兒童衛生官員溝通，但目前不考慮對學童強制接種；「我目前的立場是相信家長們將作出正確的選擇，那就是接種。」