兒科學會紐約分會 建議16歲以下青少年接種疫苗

兒科學會紐約分會醫生建議所有16歲以下可接種青少年接種疫苗。(市長辦公室提供)

紐約市公校 學生返校已近一個月,美國兒科學會紐約分會(The New York chapters of the American Academy of Pediatrics)日前建議所有16歲以下、已達到接種年齡的青少年都應該及時接種新冠疫苗,以確保學校能夠繼續安全開放。

目前聯邦食品暨藥物管理局(FDA)已緊急授權12至15歲青少年施打輝瑞疫苗,但輝瑞仍在申請對5至11歲兒童接種的緊急使用授權,預計11歲以下兒童能從11月第一周起開始接種疫苗。

兒科學會紐約分會主席、醫師Warren Seigel表示,要採取行動保證更多的青少年接種,才能進一步抵禦新冠病毒的傳播,目前FDA和聯邦疾病防治中心(CDC)都在持續對低齡兒童能夠盡快獲得疫苗接種做出努力,「我們有責任讓可以接種的青少年盡快接種,保證他們免受病毒侵害。」

兒科學會紐約分會代表5000名兒科醫生和兒科疾病相關專家,他們也反對疫苗接種宗教信仰豁免令。

州長霍楚(Kathy Hochul)上月曾表示,會考慮強制要求青少年接種;若紐約州也頒布強制令,並非全國首個州,加州 州長日前已經發布行政令,強制要求加州所有符合條件的公立和私立學校學生,必須接種新冠疫苗。

市長白思豪(Bill de Blasio)則還未對此議題做出表態,僅指出全市12至17歲青少年接種人數在不斷增加。

根據兒科學會紐約分會8月發布的報告,紐約每五例新冠病例中,就有一例為青少年患者,該比例與6月相比增加了200%。

市教育局上周數據顯示,全市12至17歲青少年中,已有74%至少完成一劑新冠疫苗接種;除新冠疫苗外,紐約市公校學生也要完成百白破、脊髓灰質炎、麻疹腮腺炎風疹疫苗,五歲以下兒童需要接種流感疫苗。