兒科學會紐約分會 建議16歲以下青少年接種疫苗

兒科學會紐約分會醫生建議所有16歲以下可接種青少年接種疫苗。（市長辦公室提供）

紐約市公校 學生返校已近一個月，美國兒科學會紐約分會(The New York chapters of the American Academy of Pediatrics)日前建議所有16歲以下、已達到接種年齡的青少年都應該及時接種新冠疫苗，以確保學校能夠繼續安全開放。

目前聯邦食品暨藥物管理局(FDA)已緊急授權12至15歲青少年施打輝瑞疫苗，但輝瑞仍在申請對5至11歲兒童接種的緊急使用授權，預計11歲以下兒童能從11月第一周起開始接種疫苗。

兒科學會紐約分會主席、醫師Warren Seigel表示，要採取行動保證更多的青少年接種，才能進一步抵禦新冠病毒的傳播，目前FDA和聯邦疾病防治中心(CDC)都在持續對低齡兒童能夠盡快獲得疫苗接種做出努力，「我們有責任讓可以接種的青少年盡快接種，保證他們免受病毒侵害。」

兒科學會紐約分會代表5000名兒科醫生和兒科疾病相關專家，他們也反對疫苗接種宗教信仰豁免令。

州長霍楚(Kathy Hochul)上月曾表示，會考慮強制要求青少年接種；若紐約州也頒布強制令，並非全國首個州，加州 州長日前已經發布行政令，強制要求加州所有符合條件的公立和私立學校學生，必須接種新冠疫苗。

市長白思豪(Bill de Blasio)則還未對此議題做出表態，僅指出全市12至17歲青少年接種人數在不斷增加。

根據兒科學會紐約分會8月發布的報告，紐約每五例新冠病例中，就有一例為青少年患者，該比例與6月相比增加了200%。

市教育局上周數據顯示，全市12至17歲青少年中，已有74%至少完成一劑新冠疫苗接種；除新冠疫苗外，紐約市公校學生也要完成百白破、脊髓灰質炎、麻疹腮腺炎風疹疫苗，五歲以下兒童需要接種流感疫苗。