紐約客談／「搶」打補強針 不如做好防疫

新冠疫情 肆虐全球，疫苗 成為結束這場瘟疫的「曙光」，華人社區在這場疫苗接種戰中遙遙領先，單是法拉盛成人接種率已接近100%，不少華人更是「率先」接種第三劑或補強針，希望以此一舉免疫這個致命病毒；不過，也有不和諧音，因為有些民眾並不屬於優先接種的人群，卻編造理由或偽造證據，插隊打針。

紐約州 長說接種疫苗是上帝的旨意，在醫療界和教育界，拒絕接種前兩劑者可能因此失業，但對於還沒足夠臨床實驗數據證明的第三劑疫苗，政府與醫生尚不敢「誇下海口」強推。

但變種病毒不斷蔓延，紐約疫情「陰晴不定」，經歷了去年黑暗期的華人，把第三劑疫苗當成救命稻草，就像疫情初期試用各類防疫偏方，試圖以此免疫病毒，一些不符合接種標準的民眾，看準政府的「漏洞」，盲目跟風接種。

因為疫苗供應充足，一些連鎖藥房幾乎不查相關憑證，有已接種莫德納的健康民眾混打輝瑞補強針，也有完全接種者欺瞞藥房，稱自己沒有接種或只接種了一劑，「偷」打第三針。

醫生說，補強針等旨在提高接種者的抗體，但增強抗體並不意味提高對所有新冠病毒免疫力，且第三劑疫苗是否適合所有人，尚是個未知數；在目前臨床試驗數據尚不明朗的情況下，不符合接種者與其著急接種第三針，不如戴口罩、勤洗手、保持社交距離，做好防疫工作。

依照聯邦政府的指引，遵守接種第三劑或補強針的優先接種類別，不僅是對自己的身體健康負責，也是對民主法治社會的敬畏。請放心，不要急，輪到你打的時候，肯定少不了屬於你的那針疫苗。