紐約中華公所可打輝瑞疫苗補強針 符合資格者不需預約

中華公所現開放距第二劑輝瑞疫苗已接種滿六個月的民眾，不需預約就可接種補強針。(記者顏嘉瑩/攝影)

紐約 中華公所從13日起，為社區接種輝瑞 疫苗補強針，不過由於門檻限制，預約人數較少、接種情況不如預期；專家表示，抗體會隨時間慢慢降低，建議符合資格者也接種補強針，而中華公所目前也開放距第二劑輝瑞疫苗接種滿六個月的民眾，可不需預約、隨到隨打第三針。

中華公所主席于金山表示，中華公所首批輝瑞第三針疫苗得到瑞康綜合診所及樂民西藥房提供醫療人員協助，並獲得州、市政府及醫療單位的支持，爭取到共2200劑疫苗，可為社區提供無語言障礙的接種服務。

除了13日，中華公所的其餘接種日期為14日(周四)、20日(周三)、21日(周四)和23日(周六)。

樂民西藥房藥師趙曉芬表示，由於有部分民眾認為已經接種完兩劑疫苗，補強針就沒必要，再加上聯邦疾病防治中心(CDC)目前僅開放65歲以上或有慢性病者接種第三劑補強針等限制，導致13日的接種日預約人數不如預期，僅有60多人預約。

趙曉芬說，雖然大部分民眾已完成兩劑疫苗接種，但抗體會隨時間慢慢降低，除了年邁及有慢性病者，建議經常與人接觸的第一線工作人員，或近期打算旅遊的符合資格者，也接種補強針。

由於疫苗充沛，中華公所現開放除已預約者，其餘符合接種資格的民眾，也可以於上述日期的每日早10時至下午4時，帶著疫苗卡、有效身分證明文件，以及醫保卡等，直接到中華公所大禮堂接種輝瑞疫苗。

另外，在19日(周二)，紐約長老會下城醫院也將在中華公所大禮堂，為民眾免費接種流感疫苗 ，時間為當天早9時30分至下午1時30分，不需預約。中華公所地址為曼哈頓勿街(Mott St.)62號。