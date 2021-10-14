無證工疫情補助金月底用罄 州長另闢財源 明年或增30億

紐約州為無證移民設立的「被排除工人基金」已停止接受申請，州長和議會有意另闢財源；圖為一批移民工人日前在曼哈頓集會。(Getty Images)

由於無證客無法申請聯邦政府提供的各類疫情補助，紐約州 此前為無證客設立「被排除工人基金」(Excluded Workers Fund)，提供失業補助等救濟，但21億元經費即將用罄，州府已停止接受申請；州長霍楚 (Kathy Hochul)13日表示，州府不太可能追加資金，但她有意另闢財源，繼續救助窮困工人；州議員也在尋求補充資金。

「被排除工人基金」為無證移民與其他不符合領取聯邦紓困金的失業人員設立，符合資格的申請者最高可一次可領1萬5600元；申請者需提供2018到2020年的個人報稅單、雇主出示的信件說明受雇時間與離職原因，失業前六個月期間的六周薪資單，與2019年與2020年的W-2或1099表等資料；若申請者符合上述要求，有資格獲得1萬5600元；若無法出示資料申請者，可獲得3200元補助。

霍楚說，「我們擁有的這21億元是一筆非同尋常的資金，但我們再沒有足夠的後備部署來支持它繼續了」；她表示，不排除在下一個預算季與州議員合作，拿出更多的資金，並找到辦法，促進沒有資格獲得聯邦疫病救濟的窮人就業。

據霍楚介紹，目前該基金已發出12億元的救濟款，已有12萬符合資格的人員領到了錢，更多後續申請仍在處理當中，幾乎所有符合資格的申請者都領到了1萬5600元的最高金額；州府預期該基金21億元的總金額即將在本月底耗盡，因此已於8日停止接受新的申請。

與此同時，倡導者和州議員們也正在推動用現有資金補充該基金，並可能在明年增加30億元；他們指出，今年夏天，颶風艾妲(Ida)過境後，對低收入和移民社區造成了嚴重的影響；且許多有資格獲得援助的移民家庭 並不知道這個項目，或者處於語言、身分等原因不能及時提交文件。

霍楚說，她希望等到明年1月15日後，也就是紐約州停止逼遷令再次到期時的經濟狀況，再做定奪；「但政府更願意找到一個解決失業問題的方法，作為直接支付救濟金的替代方案。」

她指出，這筆錢必須由立法機構來支付，而且無論如何要到明年1月才會開始，「所以我們正試圖通過其他方式來解決這個問題。」