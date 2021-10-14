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室內查接種證明 首月僅15起違規

記者和釗宇／紐約報導
「紐約之鑰」倡議實施一個月以來，市府共進行了超過3萬次檢查，僅發現15起違規。（美聯社）
「紐約之鑰」倡議實施一個月以來，市府共進行了超過3萬次檢查，僅發現15起違規。（美聯社）

市長白思豪(Bill de Blasio)13日表示，市民進入室內公共場所需提供疫苗接種證明的「紐約之鑰」(Key to NYC)倡議，已讓全市疫苗接種率有所提高；市府共進行了超過3萬次檢查，僅發現15起違規；白思豪還說，市府將在全市多個電影院外設立臨時接種點，未接種者打完疫苗後，不但可以立即去看電影，還可獲得100元獎勵。

「紐約之鑰」倡議要求餐館堂食、影劇院和健身房等室內娛樂場所的顧客，需提供疫苗接種證明，新規已於上月中旬生效；首次違反規定者將罰款1000元、第二次罰2000元，之後每次違規，將罰款5000元。

市小商業服務局局長多瑞斯(Jonnel Doris)表示，市府已經對相關商家進行了3萬1000次執法檢查，並發出了約6000次違規警告，收到警告的商家在被罰前有機會改正；他表示，新規執行一個月以來，全市僅有15個商家被罰；白思豪說，「絕大多數商家都在確保市民、員工和顧客的安全。」

白思豪表示，「紐約之鑰」倡議實施一個月以來，全市的疫苗接種率已經提升9%，尤其是18至34歲青年人的接種率更是大幅增加13%，「接種疫苗開啟了我們的經濟恢復，讓一切變得可能，我們已經親眼看到這座城市越來越恢復生機；我們知道，市民熱愛這座城市的一切偉大特質，包括我們的餐館和各種娛樂場所，人們想成為這座城市的一部分，所以他們去打了疫苗。」

當日，白思豪還宣布將從本周末起在全市多家電影院外設立移動疫苗接種點，方便民眾觀影前接種，「如果你沒打疫苗，你可以在電影院外打完疫苗，就可以進去享受電影；移動接種車已被證明效果顯著，而且在移動接種車打疫苗也能獲得100元獎勵，這筆錢夠買很多爆米花了。」

將在門外設立接種點的電影院包括：AMC Magic Johnson Harlem、Regal Union Square、Concourse Plaza Multiplex Cinemas、Regal UA Sheepshead Bay、Regal UA Kaufman Astoria和Regal Bricktown Charleston。

市長白思豪說，市府將在全市多個電影院外設立臨時接種點，未接種者打疫苗後不但可以立...
市長白思豪說，市府將在全市多個電影院外設立臨時接種點，未接種者打疫苗後不但可以立即去看電影，還可獲得100元獎勵。（市長辦公室提供）

疫苗 電影院 白思豪

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