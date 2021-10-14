晤養老院病歿者家屬 霍楚道歉

紐約州長霍楚日前與養老院的疫情病歿者家屬舉行閉門對話，並代表州府向他們道歉。(路透)

紐約州長霍楚 (Kathy Hochul在與養老院 的染疫病歿者家屬舉行的閉門對話會上，向他們道歉，為前州長葛謨 對疫情的不當處理給他們帶來的痛苦賠不是。對話在霍楚的曼哈頓辦公室舉行，持續約一小時，州眾議員金兌錫(Ron Kim)說，對話現場非常感人，抽泣聲此起彼伏。

韓國裔的金兌錫率領病歿耆老的家屬向霍楚州長提交一份清單，包括要求對老年照顧系統進行改革，和州府為其錯誤政策導致的耆老死亡人數大增而承擔責任。

金兌錫說：「我們在會上做了自我介紹，霍楚耐心傾聽；她開始發言時，首先是向我們道歉。我們承受的痛苦是州府政策造成的，因此我們堅持要求道歉。州長這次雖是私下道歉，但感動了在座的家屬，認為她的道歉是誠心誠意，我們都希望得到體面和有尊嚴的對待。」

金兌錫說：「州長對我們的要求沒有不屑一顧，與葛謨政府的態度大不相同，她沒有推諉，像葛謨那樣聲稱不了解真相。」

金兌錫的叔父去年在養老院染疫病故，自霍楚8月底接替辭職的葛謨出任州長以來，他和其他病歿耆老的家屬一直要求與她對話。

出席對話的婦女艾拉夏·瑞維拉(Alexa Rivera)說，她的母親在養老院染疫病故後，她的妹妹成立了「為耆老發聲」的維權組織。

參加對話會的福斯新聞氣象預報員詹妮絲·迪恩(Janice Dean)說，她的母親和公公在養老院染疫，於去年3月和4月分別去世。

瑞維拉說，儘管過去了19個月，但當初的一切仍歷歷在目，彷彿家人昨天剛去世。迪恩發推特說：「我們去年春天就代表病故耆老的家屬要求對責任人問責，今天終於見到霍楚州長。沒有金兌錫的努力，我們的要求不會實現。」

與會家屬要求州府發表聲明，承認是州衛生廳去年3月25日的政策，導致上萬名養老院的耆老因為得不到及時醫治而死亡。