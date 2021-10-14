我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

扁婿趙建銘內線交易纏訟16年 判3年8月定讞

加州破獲最大非法大麻種植 7嫌均為華裔

晤養老院病歿者家屬 霍楚道歉

編譯孫梁／綜合13日電
紐約州長霍楚日前與養老院的疫情病歿者家屬舉行閉門對話，並代表州府向他們道歉。(路透)
紐約州長霍楚日前與養老院的疫情病歿者家屬舉行閉門對話，並代表州府向他們道歉。(路透)

紐約州長霍楚(Kathy Hochul在與養老院的染疫病歿者家屬舉行的閉門對話會上，向他們道歉，為前州長葛謨對疫情的不當處理給他們帶來的痛苦賠不是。對話在霍楚的曼哈頓辦公室舉行，持續約一小時，州眾議員金兌錫(Ron Kim)說，對話現場非常感人，抽泣聲此起彼伏。

韓國裔的金兌錫率領病歿耆老的家屬向霍楚州長提交一份清單，包括要求對老年照顧系統進行改革，和州府為其錯誤政策導致的耆老死亡人數大增而承擔責任。

金兌錫說：「我們在會上做了自我介紹，霍楚耐心傾聽；她開始發言時，首先是向我們道歉。我們承受的痛苦是州府政策造成的，因此我們堅持要求道歉。州長這次雖是私下道歉，但感動了在座的家屬，認為她的道歉是誠心誠意，我們都希望得到體面和有尊嚴的對待。」

金兌錫說：「州長對我們的要求沒有不屑一顧，與葛謨政府的態度大不相同，她沒有推諉，像葛謨那樣聲稱不了解真相。」

金兌錫的叔父去年在養老院染疫病故，自霍楚8月底接替辭職的葛謨出任州長以來，他和其他病歿耆老的家屬一直要求與她對話。

出席對話的婦女艾拉夏·瑞維拉(Alexa Rivera)說，她的母親在養老院染疫病故後，她的妹妹成立了「為耆老發聲」的維權組織。

參加對話會的福斯新聞氣象預報員詹妮絲·迪恩(Janice Dean)說，她的母親和公公在養老院染疫，於去年3月和4月分別去世。

瑞維拉說，儘管過去了19個月，但當初的一切仍歷歷在目，彷彿家人昨天剛去世。迪恩發推特說：「我們去年春天就代表病故耆老的家屬要求對責任人問責，今天終於見到霍楚州長。沒有金兌錫的努力，我們的要求不會實現。」

與會家屬要求州府發表聲明，承認是州衛生廳去年3月25日的政策，導致上萬名養老院的耆老因為得不到及時醫治而死亡。

霍楚 養老院 葛謨

上一則

紐約中華公所可打輝瑞疫苗補強針 符合資格者不需預約

下一則

室內查接種證明 首月僅15起違規

延伸閱讀

明年紐約州長選舉 霍楚36%支持率領先

明年紐約州長選舉 霍楚36%支持率領先
逆襲州長 霍楚曾淪為葛謨棄子

逆襲州長 霍楚曾淪為葛謨棄子
紐約州民主黨主席背書霍楚選州長

紐約州民主黨主席背書霍楚選州長
葛謨性侵調查報告本月公布 州議員恐再發起彈劾

葛謨性侵調查報告本月公布 州議員恐再發起彈劾
詹樂霞強烈暗示將競選紐約州長 抨擊葛謨不負責任

詹樂霞強烈暗示將競選紐約州長 抨擊葛謨不負責任

熱門新聞

聯邦海關與邊境保護局本周在新州紐瓦克港口沒收從中國走私來美，總重量超過3700磅的紅薯，目的地均在法拉盛。(CBP提供)

走私3700磅中國紅薯 超市業者：有違常理

2021-10-07 13:01
FDA已批准輝瑞和莫德納(Moderna)的第三劑新冠疫苗，提供給已接種兩種疫苗、但免疫力有缺陷的民眾；圖為紐約一位耆老在接種疫苗。(Getty Images)

新冠補強針 「別盲目搶接種」

2021-10-08 02:30
社群媒體上常有華人發布的有關殺豬盤的帖子。(社群媒體截圖)

殺豬盤害她爸媽離婚 高學歷華女被騙44萬

2021-10-07 02:29
州府通過法案，殉職華警劉文健與遺孀陳佩霞(右)的女兒劉安兒(左)可被視為劉文健的親生孩子。(本報檔案照)

霍楚簽署新法 承認殉職華警劉文健女兒繼承權

2021-10-10 09:48
菲律賓裔新澤西州護士安波洛西被逃離搶劫現場的劫匪撞倒，傷重去世。（圖片取自個人臉書）

遊民時報廣場搶劫奔逃 亞裔護士被撞不治

2021-10-11 09:47
謝彼得因發生追尾等待警察調查期間被撞死，車禍導致Belt Pkwy大堵車。（Citizen視頻截圖）

追尾車禍現場 華男下車遭酒駕女撞飛亡

2021-10-12 02:30

超人氣

更多 >
輝瑞與莫德納疫苗「關鍵原料」 竟來自日本老牌醬油廠

輝瑞與莫德納疫苗「關鍵原料」 竟來自日本老牌醬油廠
社安金明年1月起調升5.9% 創下近40年來最大幅度

社安金明年1月起調升5.9% 創下近40年來最大幅度
普亭：中國要統一台灣不必動武 靠經濟實力即可

普亭：中國要統一台灣不必動武 靠經濟實力即可
影／辣媽手機給女兒玩 誤觸直播 全裸洗香香被親友看光

影／辣媽手機給女兒玩 誤觸直播 全裸洗香香被親友看光
肌肉流失影響癌友存活期 營養師籲4招遠離肌少症

肌肉流失影響癌友存活期 營養師籲4招遠離肌少症