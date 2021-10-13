紐約客談／白思豪廢資優班轉移焦點 兩邊不討好

市長白思豪 (Bill de Blasio)日前在沒有任何徵兆、完全未與社區溝通的情況下，突然宣布廢除資優班 ，讓華人 社區憤怒不已；但細究起來，白思豪的這一舉動並非沒有前兆。

就在他宣布廢除資優班的前一日，市調查局7日發布調查報告，指白思豪和家人涉嫌濫用市警總局資源，且在白思豪競選總統五個月內，納稅人為他的安保行程支付了31萬9794元，市警局甚至涉嫌阻撓調查；儘管白思豪進行了辯解，但如果指控繼續發酵，將給白思豪的政治生涯帶來極大壓力，他的州長夢恐怕也無法實現了。

好巧不巧，白思豪8日就突然宣布廢除資優班，其實意在轉移視線，讓輿論的注意力從濫用資源指控上移開；時間如此倉促，就怪不得事先沒有做任何社區溝通了；他一定也覺得，廢除資優班，會受到左翼的讚揚，白人和華裔家長當然會抨擊，但這也正好轉移輿論的注意力。

不過他沒想到的是，這一舉動其實是兩邊不討好；不光是來自華人和白人的批評，左翼居然也批評他，為何要等到即將卸任才廢除資優班，搞得大概率沒法落實，因為明年就將上任的新市長極有可能改變政策，讓他竹籃打水一場空。

但對於白思豪來說，轉移輿論視線的目的達到了，成功降低了濫用警力資源的熱度；對於華人社區來講，其實也不必對白思豪這一臨時舉動太過擔心，畢竟他即將卸任，極有可能成為新一任市長的亞當斯(Eric Adams)有望推翻白思豪任內不少不利華人社區的政策，無論是廢除資優班，還是城區監獄計畫。

至於白思豪，在位已時日無多，民眾大可稍安毋躁，再忍一忍就好。

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