反對強制打疫苗 訴訟1日2敗

紐約東區聯邦法官12日裁決，紐約市要求進入餐館的人須出示接種卡的規定，無關族裔歧視。(Getty Images)

布碌崙的紐約東區聯邦法官12日裁決，紐約市 要求進入餐館、健身房和俱樂部的人須出示接種卡的規定，不是歧視非裔 和西語裔；同一天，曼哈頓的紐約南區聯邦法官再度裁決，否決了對紐約市公立學校的強制接種令頒布臨時禁制令；兩位法官的裁決使反對接種的勢力一天內兩度受挫。

紐約市「獨立餐館業主協會」上月向紐約東區聯邦法院提控，認為要求消費者進入餐館等室內場所需出示接種證明的規定，是歧視接種率較低的非裔和西語裔，和禁止他們進入室內消費場所。

約72%的紐約居民至少打過一針疫苗，而在非裔中是48%，西語裔為63%。

但提控被法官拒絕，法官表示「非裔和西語裔只要出示證明，就有權進入室內消費場所，與紐約市所有人一樣。」法官還拒絕認為進入室內出示證明是侵犯宗教自由、結社自由和個人自由，表示業主檢查消費者接種與否的規定，沒有違反憲法第13條修正案有關「非自願奴役」的規定。

提控的「獨立餐館業主協會」對法官裁決感到失望，發誓要上訴，表示要一直打到聯邦最高法院。

紐約南區聯邦法官裁決，控告教育系統強制接種令的教師沒有拿出證據，表明強制令含有反宗教的規定，因此要求臨時禁制令的提訴不會成功。

紐約市對教育系統規定的強制接種令10月1日生效，10月4日開始執行，凡是沒有接種過一劑疫苗以及沒有宗教與健康理由而接種的人，都將被停薪停職。

部分教師和教育局 人員是以宗教自由為名，對紐約市的強制接種令數度提控，他們上周要求聯邦法官頒布臨時禁制令但失敗，如今再訴後又一次被拒。