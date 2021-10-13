廢除資優班 亞當斯或反轉

民主黨紐約市長候選人亞當斯表示，有可能推翻白思豪取消資優班的決定。(美聯社)

紐約市 公校資優班 項目(Gifted and Talented)被市長白思豪(Bill de Blasio)宣布取消，民主黨紐約市長候選人亞當斯 (Eric Adams)12日表示，他將「保留權利」，如果勝選市長，可能反轉白思豪的決定，但拒絕透露他在教育政策上的具體規畫。

亞當斯在接受福斯新聞的訪問時表示，「若我有幸當選市長，有機會決定如何改革資優班和公校種族隔離的問題、確保創立一個能讓所有孩子發揮潛力的教育體系，我將保留自己的權利。」

亞當斯還說，如果能如願戰勝共和黨候選人史里華(Curtis Sliwa)，他將力爭保留市長對紐約市公校系統的控制，為資優學生拓展更多機會，「如果勝選，我將有機會讓家長、市府、專家和各利益相關方一起討論，如何為資優學生提供更多學習機會。」

此前亞當斯就曾通過他的發言人迪斯(Evan Thies)表態，稱市教育局應該改善低收入地區的教育資源，「如果當選，亞當斯將評估現有項目，並根據學生和家長的需求，保留未來市政的權利。」迪斯還在另一場合表示，「亞當斯此前多次重申將保留資優班項目，並提供更多資源，為低收入社區的學生確保更公平的教育機會，這一立場沒有改變。」

同時，儘管白思豪決定取消資優班，據福斯新聞報導，他自己的子女就就讀於與資優班性質類似的精英學校；他的兩個孩子均曾在布碌崙(布魯克林)公園坡(Park Slope)的第51初中(M.S. 51)就讀，這所學校自認精英初中，稱為學生提供「高強度的資優培訓項目以及深度的三年藝術項目」。

而白思豪的女兒琪婭拉(Chiara)也曾在精英學校「燈塔高中」(Beacon School)就讀，大學畢業於灣區的聖塔克拉拉大學(Santa Clara University)。

白思豪的兒子丹特(Dante)，高中則就讀於特殊高中之一的布碌崙科技高中(Brooklyn Tech)，目前在常青藤盟校之一的耶魯大學就讀；兩人在小學階段均未在資優班項目就讀。