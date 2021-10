全球最酷社區 雀兒喜首度進前10

曼哈頓的雀兒喜成為「全球最酷社區」排行榜前十名。(本報檔案照)

旅遊指南「Time Out」新近公布「2021年全球最佳城市」(Best Cities in the World in 2021)的排名,日前又將這項排名更加延伸、把城市的範圍縮小到社區或城鎮,而紐約市曼哈頓 的雀兒喜(Chelsea),不僅成為該市最宜人的地區,更擠進「全球最酷社區」(Coolest Neighborhoods in the World)的排行榜前十名。

本次調查也是「Time Out」四年來首次將曼哈頓的社區列入「最酷社區」,尤其票選過程中該區又遇上經濟挑戰,上班族和遊客人數都大幅減少,使得城市魅力大不如前;然而,面對這樣困窘的情況,雀兒喜過去一年來仍積極透過社區的大規模新開發和藝術活動,盡情發揮當地無限的創造力和想像力。

依照慣例,「Time Out」每年都會針對全球超過2萬7000個國際城市進行民調,接著再透過當地編輯人員過濾一些與主辦方期望不符的地區,再精心挑選出過去一年來改變最驚人的城市,最終由全球團隊評審所有社區並進行排名。

「Time Out」團隊指出,當雀兒喜被列為紐約市最引人注目的社區時,評審團隊就已經發現這座城市的改變與他們期盼的標準相符,過去一年所發生的改變和當地舉辦的活動,都深深令人著迷。

今年雀兒喜花費許多精神力氣在恢復市內建設和持續發展性,紐約市政府在當地投資建造兩項極具矚目的建設—位於55號碼頭的「漂浮小島」(Little Island),充斥琳瑯滿目且免費的藝文活動;以及擴建曼哈頓中城的賓州車站(Penn Station)、打造全新的「莫伊尼漢列車大廳」(Moynihan Train Hall),促進大眾運輸的通行。

此外,雀兒喜更以各式各樣的藝廊聞名全球,知名畫廊「狄亞─雀兒喜」(Dia Chelsea)和藝文中心ARTECHOUSE近來也都開始籌備新的展覽和表演活動。

同時,靠近第八大道上的酒吧和餐廳也陸續開放戶外用餐,散發著一種人群互動的熱情;還有一些以夜生活為主的地點如「寇比俱樂部」(Coby Club)和「諾克斯酒吧」(La Noxe),不僅透過裝潢的巧思展現獨特風格,隱身在其他餐廳或地鐵站 內、讓人難以發覺得駐點,吸引著許多想一探究竟的旅人。