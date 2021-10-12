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艾妲強降雨 紐約捷運敲警鐘

編譯孫梁／綜合11日電
艾達颶風帶來的強降雨，使紐約市地鐵系統湧入大量積水；圖為曼哈頓下城的Rector Street地鐵站當日淹水的情景。(路透)
艾達颶風帶來的強降雨，使紐約市地鐵系統湧入大量積水；圖為曼哈頓下城的Rector Street地鐵站當日淹水的情景。(路透)

9月初的艾妲颶風帶來的創紀錄強降雨，使美東地區的捷運系統面臨嚴峻考驗。紐約市地鐵系統湧入大量積水，車站台階彷彿是瀑布，列車軌道儼然變成運河，抽水機從地鐵內抽出積水約7500萬加侖。專家指出，今年夏天的艾妲等颶風是敲響了警鐘，表明氣候變遷將導致更多的天候愈益嚴峻和更不可預測，亟需採取更多措施，以保證美東地區最繁忙的捷運系統的安全。

規劃專家估計，未來數十年，紐約市400多座地鐵站將受到氣候變遷產生的強降雨的影響，因此需在市區建造疏通水道。大都會運輸署(MTA)代執行長利博(Janno Lieber)認為，短期內應抓緊進行相對容易的防護修繕，包括在進站口設置擋水牆，以防積水湧入。利博說：「地鐵不是潛艦，無法成為防水滲透的系統。」

受到艾妲颶風影響的東北部其他都會地區，也在考慮如何因應未來極端降雨天氣對捷運系統的衝擊。

波士頓的藍線(Blue Line)地鐵線路是沿著城北海岸線，在波士頓港的隧道運行，極易受洪水侵害。市府對部分重點站台採取了防護措施，熱帶風暴亨利(Henri)8月襲擊新英格蘭地區，藍線一座重要地鐵站的防洪設施第一次啟用，經受了考驗，沒有造成重大損失。

波士頓表示將尋求聯邦資助，以便為藍線的另一座重要車站加蓋防護堤，以防海水倒灌。波士頓還準備撥出預算，改造港灣地鐵隧道的排水系統，和在藍線經過的沼澤地帶修建堤壩。

艾妲颶風期間，費城的一條沿河通勤線路被暴雨沖垮數哩。這條線路在9年前的珊迪颶風後經過改建，抬高了信號控制系統的地基，在艾妲颶風期間發揮了作用，但仍未高到可避免損失。賓州捷運系統早在19世紀中葉，就開始對這條沿河通勤線的高水位地段進行加固防水，捷運系統表示，將要在更多地段建造水泥防護堤，因為今年的暴雨顯示，防護措施仍趕不上氣候變遷帶來的衝擊。

華盛頓紅線(Red Line)地鐵線的克里夫蘭公園站最易受到洪水影響，艾妲颶風期間兩度關閉。捷運部門過去20年已採取加強通風、改善排水系統和建造數十個高效抽水站等措施，如今又制定了因應氣候變遷的新舉措。

艾達颶風帶來的創紀錄強降雨，使紐約市地鐵系統湧入大量積水；圖為當時一個淹水的地鐵...
艾達颶風帶來的創紀錄強降雨，使紐約市地鐵系統湧入大量積水；圖為當時一個淹水的地鐵站。(路透)

地鐵站 颶風 艾妲

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