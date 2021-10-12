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疫情改變通勤 地鐵全天高峰…市主計長：應改6分鐘一班

記者和釗宇／紐約報導
市主計長日前公布報告表示，新冠疫情已經讓地鐵高峰時段由疫情前傳統的上下班時段變為「全天候」高峰。(路透)
市主計長日前公布報告表示，新冠疫情已經讓地鐵高峰時段由疫情前傳統的上下班時段變為「全天候」高峰。(路透)

紐約市主計長斯靜格(Scott Stringer)日前公布報告表示，新冠疫情已經改變了市民的通勤規律，地鐵高峰時段已經由疫情前傳統的「朝九晚五」的上下班前後時段變為「全天候」高峰；因此斯靜格表示，大都會運輸署(MTA)不應再按照疫情前的高峰時段安排車次，而應統一改為每六分鐘一班，方便民眾出行。

這份名為「高峰之後：疫情與未來公共交通」(Beyond Rush Hour: COVID-19 and the Future of Public Transit)的報告顯示，全市關鍵行業從業者中，有61%的人工作時間並非朝九晚五，與目前MTA的早晚高峰增加車次的安排並不匹配；斯靜格表示，「數據很清楚，疫情之後的新高峰特點就是全天候，我們需要改變目前已經過時的高峰車次安排制度，滿足疫後經濟恢復過程中民眾的需求。」

數據顯示，疫情導致紐約地鐵乘坐人次暴跌，儘管已經有所回升，目前地鐵乘坐人次仍只有疫情前的50%，公車乘坐人次只有疫情前的40%；但斯靜格公布的報告顯示，非高峰時段乘坐人次的恢復速度明顯更快；例如近幾個月來，周末乘坐地鐵的人次恢復速度就比周內更快。

斯靜格說，「雖然很多市民在周內已經減少通勤，但周末仍然依賴地鐵，周末地鐵乘坐人次已經恢復到疫情前的65%，但周內只恢復到51%。」

報告還發現，更多公共交通通勤客住在曼哈頓之外，曼哈頓的地鐵和公車乘坐人次疫情期間分別暴跌66%和52%；報告認為，如果疫情期間產生的遠程工作常態化，那麼未來地鐵可能就主要服務住在郊區的低收入市民。

報告建議，鑒於高峰時段已經改變，MTA應該讓所有地鐵線和流量較高的公車線路的班次間隔設為六分鐘，同時也建議州府鼓勵用人單位補貼員工的通勤費用，將三分之二的汽油稅投入公共交通系統；此外，報告建議市交通局每年增加35哩的公車專用道，減少地鐵系統的壓力。

斯靜格日前公布報告表示，新冠疫情已經讓地鐵高峰時段由疫情前傳統的上下班時段變為「...
斯靜格日前公布報告表示，新冠疫情已經讓地鐵高峰時段由疫情前傳統的上下班時段變為「全天候」高峰。（記者和釗宇／攝影）

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