疫情改變通勤 地鐵全天高峰…市主計長：應改6分鐘一班

市主計長日前公布報告表示,新冠疫情已經讓地鐵高峰時段由疫情前傳統的上下班時段變為「全天候」高峰。(路透)

紐約市 主計長斯靜格(Scott Stringer)日前公布報告表示,新冠疫情 已經改變了市民的通勤規律,地鐵 高峰時段已經由疫情前傳統的「朝九晚五」的上下班前後時段變為「全天候」高峰;因此斯靜格表示,大都會運輸署(MTA)不應再按照疫情前的高峰時段安排車次,而應統一改為每六分鐘一班,方便民眾出行。

這份名為「高峰之後:疫情與未來公共交通」(Beyond Rush Hour: COVID-19 and the Future of Public Transit)的報告顯示,全市關鍵行業從業者中,有61%的人工作時間並非朝九晚五,與目前MTA的早晚高峰增加車次的安排並不匹配;斯靜格表示,「數據很清楚,疫情之後的新高峰特點就是全天候,我們需要改變目前已經過時的高峰車次安排制度,滿足疫後經濟恢復過程中民眾的需求。」

數據顯示,疫情導致紐約地鐵乘坐人次暴跌,儘管已經有所回升,目前地鐵乘坐人次仍只有疫情前的50%,公車乘坐人次只有疫情前的40%;但斯靜格公布的報告顯示,非高峰時段乘坐人次的恢復速度明顯更快;例如近幾個月來,周末乘坐地鐵的人次恢復速度就比周內更快。

斯靜格說,「雖然很多市民在周內已經減少通勤,但周末仍然依賴地鐵,周末地鐵乘坐人次已經恢復到疫情前的65%,但周內只恢復到51%。」

報告還發現,更多公共交通通勤客住在曼哈頓之外,曼哈頓的地鐵和公車乘坐人次疫情期間分別暴跌66%和52%;報告認為,如果疫情期間產生的遠程工作常態化,那麼未來地鐵可能就主要服務住在郊區的低收入市民。

報告建議,鑒於高峰時段已經改變,MTA應該讓所有地鐵線和流量較高的公車線路的班次間隔設為六分鐘,同時也建議州府鼓勵用人單位補貼員工的通勤費用,將三分之二的汽油稅投入公共交通系統;此外,報告建議市交通局每年增加35哩的公車專用道,減少地鐵系統的壓力。