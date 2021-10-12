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不理爭議 哥倫布日遊行熱鬧回歸

記者張晨／紐約報導
哥倫布日大遊行回歸曼哈頓，州長霍楚參加，向觀眾揮手致意。(Getty Images)
哥倫布日大遊行回歸曼哈頓，州長霍楚參加，向觀眾揮手致意。(Getty Images)

被譽為美國最大型「義大利裔傳統慶典」的哥倫布日遊行今年恢復舉行，11日重返曼哈頓第五大道；民眾揮舞著義大利國旗，數十輛花車和樂隊、上百個團體從第五大道上的44街遊行到72街；針對這一節日引起的爭議，主辦方表示，每個文化都應該彼此尊重。

義大利裔的市消防局長尼格羅(Daniel Nigro)在當日獲得了人道主義獎，州長霍楚(Kathy Hochul)、市長白思豪(Bill de Blasio)及市警總局局長希爾(Dermot Shea)等出席了遊行。

「這簡直太紐約了！」霍楚說，「這是疫情爆發以來我們的首次大型節日遊行，我等不及要向所有人展示紐約真的回來了。」

哥倫布日大遊行恢復在曼哈頓舉辦，現場十分熱鬧，大批民眾圍觀。(Getty Ima...
哥倫布日大遊行恢復在曼哈頓舉辦，現場十分熱鬧，大批民眾圍觀。(Getty Images)

距離市長大選只有一個月的時間，民主黨市長候選人亞當斯(Eric Adams)當日並沒有參與遊行，但共和黨候選人史里華(Curtis Sliwa)則現身遊行隊伍。

有一些聲音認為，哥倫布日等同「白人至上」、「種族主義」，慶祝哥倫布日相當於否認了原住民對這個國家的貢獻。但史里華表示，在歷史上的任何時期，都有好的、壞的和醜陋的，「你不能一票否決一切，因為對於很多義大利裔美國人來說，哥倫布(Christopher Columbus)代表了他們來到美國時所做的奮鬥。 」

今年5月，市教育局將哥倫布日從公校日曆中刪除，代之以「原住民日」(Indigenous People's Day)，義大利裔美國活動人士對此表示抗議，在抗議之後，學校將名稱改為義大利遺產日/原住民日。

母親為義大利裔的白思豪表示，必須在這一天紀念所有義大利裔美國人的貢獻，所以這一天當然不應該被任意更改。

義大利 遊行 美國

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