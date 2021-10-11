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曼哈頓華埠慶雙十 僑胞高喊「台灣加油」

記者顏嘉瑩／紐約報導
中華公所10日舉辦雙十國慶慶祝活動，僑界人士和嘉賓在勿街展示青天白日國旗。(記者顏嘉瑩／攝影)
中華公所10日舉辦雙十國慶慶祝活動，僑界人士和嘉賓在勿街展示青天白日國旗。(記者顏嘉瑩／攝影)

紐約中華公所10日在曼哈頓華埠舉辦雙十節慶祝活動；由於仍然受到新冠肺炎疫情影響，今年活動較往年規模小，不過僑胞熱情不減，在升旗、向孫中山銅像致敬，以及茶會上都踴躍參與，揮舞著青天白日旗並高喊：「中華民國萬歲、台灣加油。」

(影音來源：記者顏嘉瑩)

中華公所主席于金山表示，110年以前在孫中山先生的領導下，創建了亞洲首個民主共和國，以民有民治民享為目標的國家，百年來紐約華人堅定地和中華民國站在一起。

中華公所10日舉辦雙十國慶慶祝活動，僑界人士在孫中山銅像前。(記者顏嘉瑩／攝影)
中華公所10日舉辦雙十國慶慶祝活動，僑界人士在孫中山銅像前。(記者顏嘉瑩／攝影)

于金山說，紐約地區華人對中華民國在經濟、民生和民主方面的進展感到欣慰和驕傲，雖然缺乏疫苗，但對抗疫情成就可佩、成績有目共睹；在總人口數差不多的紐約州和台灣，紐約州新冠死亡人數為5萬5329人、台灣則是842人，「這就是中華民國能夠提供給世界公共衛生貢獻的證明。」

中華公所10日舉辦雙十國慶慶祝活動，僑界人士和嘉賓走在勿街。(記者顏嘉瑩／攝影)
中華公所10日舉辦雙十國慶慶祝活動，僑界人士和嘉賓走在勿街。(記者顏嘉瑩／攝影)

今年的慶祝活動，包括三太子和七仙女開幕表演、升旗儀式、向中山廣場孫中山銅像獻花致敬和雙十茶會等環節，駐紐約台北經濟文化辦事處處長李光章表示，在戶外升旗、獻花等過程天氣陰，一結束戶外活動後，天空就開始下毛毛雨，象徵著中華民國國運昌隆、風調雨順。

中華公所10日舉辦雙十國慶慶祝活動。(記者顏嘉瑩／攝影)
中華公所10日舉辦雙十國慶慶祝活動。(記者顏嘉瑩／攝影)

李光章說，雙十國慶在華埠掛滿國旗，還有很多僑胞用實際行動，表達對中華民國台灣的支持，讓他心中相當感動和興奮，而這些慶祝活動也代表著廣大僑胞對自由祖國的熱愛和支持。

中華公所10日舉辦雙十國慶慶祝活動。(記者顏嘉瑩／攝影)
中華公所10日舉辦雙十國慶慶祝活動。(記者顏嘉瑩／攝影)

他表示，中華民國的創建，與紐約僑胞密不可分，他也感謝僑社百年來對中華民國的支持，以及為了共同理念和價值的努力，希望台灣與美國友誼長存。

中華公所10日舉辦雙十國慶慶祝活動。(記者顏嘉瑩／攝影)
中華公所10日舉辦雙十國慶慶祝活動。(記者顏嘉瑩／攝影)

許多民選官員與會，包括曼哈頓區長高步邇(Gale Brewer)、州參議員卡范納(Brian Kavanagh)，現任市議員、曼哈頓區長候選人李文(Mark Levine)，曼哈頓區檢察官候選人白艾榮(Alvin Bragg)、第一選區市議員候選人馬泰(Christopher Marte)和莫美倫(Maud Maron)等。

中華公所10日舉辦雙十國慶慶祝活動，嘉賓在勿街街頭揮舞美國國旗和青天白日旗。(記...
中華公所10日舉辦雙十國慶慶祝活動，嘉賓在勿街街頭揮舞美國國旗和青天白日旗。(記者顏嘉瑩／攝影)

高步邇宣布當日為「曼哈頓區紐約中華公所雙十日」，而李文更以中文大喊「中華民國萬歲」，並感謝疫情以來台灣政府捐贈防疫物資。

中華公所10日舉辦雙十國慶慶祝活動，勿街有歌舞表演助興。(記者顏嘉瑩／攝影)
中華公所10日舉辦雙十國慶慶祝活動，勿街有歌舞表演助興。(記者顏嘉瑩／攝影)

參加活動的還有經文處副處長張俊裕和陳佩瑩、組長張必強，紐約華僑文教服務中心主任陳永豐，以及七大僑團代表等。

中華公所10日舉辦雙十國慶慶祝活動，眾人在哥倫布公園向孫中山銅像鞠躬。(記者顏嘉...
中華公所10日舉辦雙十國慶慶祝活動，眾人在哥倫布公園向孫中山銅像鞠躬。(記者顏嘉瑩／攝影)

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