蔡英文四項堅持 僑界有肯定有認部分多餘

白節敏(舉牌者)10日到駐紐約台北經文處門口，支持中華民國。(記者顏嘉瑩／攝影)

中華民國蔡英文 總統在110年雙十國慶大會上發表演說，提出四項堅持，包括堅持自由民主的憲政體制，堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬，堅持主權不容侵犯併吞，堅持中華民國台灣 的前途，必須遵循全體台灣人民的意志；對此，一些紐約 僑界人士對蔡英文的講話表示支持。

紐約中華公所主席于金山認為，對於前三點他沒有異議，而最後一點堅持中華民國台灣的前途，必須遵循全體台灣人民的意志，他則認為是「畫蛇添足」。

于金山說，殖民地國家才會需要選擇前途，而中華民國已經是獨立自主、具有主權的國家，擁有土地、人民、政府、軍隊，對於所有事情都有自主主權，「中華民國的前途已經決定了，不需要台灣人民再次決定。」

而中國國家主席習近平日前在「紀念辛亥革命110周年大會」上，表示「祖國完全統一的歷史任務一定要實現，也一定能夠實現」，蔡英文則堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬；于金山說，理論上在兩國的憲法中，彼此互相隸屬，但事實上則是互不隸屬，「北京講的是理論、蔡英文講的則是事實。」

中國民主人權聯盟美東地區主席、民主中國陣線美國分部副主席白節敏，也對蔡英文的講話表示贊同，並於10日到駐紐約台北文化經濟辦事處門口，舉牌支持中華民國；他表示不支持台灣獨立，但希望台灣能在美國等國家的協助下，能夠推翻共產體制、建立自由民主國家。

白節敏說，中共雖然堅持「和平統一、一國兩制」，但在10月卻派遣軍機150架次逼近台灣、態度猖狂；不過他認為，中共的腐敗是由內而外，雖然表面上看起來很強大、很有氣勢，但事實上很墮落，終將成為「過街老鼠、人人喊打。」