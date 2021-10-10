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紐約市15萬學生缺勤 校長須每天聯繫

記者張晨／紐約報導
市公校出勤率走低，估計15萬學生缺勤，教育局要求校長每天聯繫所有缺勤生。(取自市長辦公室)
市公校出勤率走低，估計15萬學生缺勤，教育局要求校長每天聯繫所有缺勤生。(取自市長辦公室)

紐約市公校出勤率持續走低，估計缺勤人數或達15萬人，市教育局近日緊急通知各校，校長應每天追蹤所有缺勤生的行蹤，總缺勤率達20%將會有專人到學校協查；但公校表示因疫苗強制規定而人手短缺，且因目前教育局未能給出官方數據，只是「表面無事」，實際缺勤人數要比估計的更高。

在教育局發送給校長的一封緊急備忘郵件中，學校被告知應每天追蹤所有缺勤學生，無論是一天還是根本就沒有來過，都應確定他們缺勤的原因；方式可以是打電話、發短信、郵寄信件，如果可能的話，還可以家訪。

在另一份緊急信函中，校長們告訴教職工，所有缺勤率超過20%的學校每周都會被教育局督察拜訪，「這是一件可怕的事情，我們不能繼續朝這個方向發展。」

而本周市議會教育委員會就病毒檢測、隔離和學生出勤率舉辦了公聽，主席崔馬克(Mark Treyger)表示，自9月13日開課以來，大約有15萬名學生「沒有進過教學樓」。

市教育局副總監羅賓遜(LaShawn Robinson)回答，這個數字是「非官方且遠遠不准確的」，但她目前也無法給出具體數據。

教師聯合工會(UFT)主席穆格魯(Michael Mulgrew)表示，可能有多達18萬學生根本沒來上學，「他們每天都有出勤人數，他們知道有多少孩子沒來，只是在隱瞞這一點。 」

公聽後，教育局再次拒絕透露目前在1600所學校中註冊的學生人數。

根據市府數據，2020年秋季從幼稚園到高中的學生總數為95萬5490人；根據市獨立預算辦公室(Independent Budget Office)的數據，這一數字較前一年的100萬2201人減少了4萬6711名學生。

市教育局發言人斯提爾(Nathaniel Styer)表示，將在月底統計結束後提供初步數據，「我們以前從未這樣做過，但我們現在承諾會做到這一點。」

教育局 公校 紐約市

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