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支持紐約保留資優班 家長上東城抗議

記者張晨／紐約報導
白思豪宣布取消資優班，黃友興(左二)、史里華(紅衣者)集會抗議。（記者張晨／攝影）
白思豪宣布取消資優班，黃友興(左二)、史里華(紅衣者)集會抗議。（記者張晨／攝影）

紐約市長白思豪(Bill de Blasio)8日宣布，將取消飽受爭議的「資優班」(Gifted and Talented)項目，由為所有學生提供「加速學習」資源的「智慧紐約」(Brilliant NYC)項目取代；9日華裔學區委員、家長以及共和黨市長參選人史里華(Curtis Sliwa)在曼哈頓上東城集會，支持資優班繼續，「改革可行但取消過於魯莽」。

影音來源：記者張晨

紐約同源會(CACAGNY)主席、皇后區第24學區委員會(CEC District 24)主席黃友興指出，資優班項目在紐約市存在已久，如同向一些特殊孩子提供特殊教育一樣，資優班根本意義在於因材施教，「市府應該考慮如何提供更多更好的教育，而不是摧毀已經被證實成功的教育形式。」

24學區涵蓋亞裔聚居區艾姆赫斯特、麥斯佩斯(Maspeth)等地，逾三成人口為亞裔，學區共有55所公立學校，學生約6萬名，亞太裔學生超過20%。

史里華則表示，亞裔學生之所以會成為眾矢之的，是因為他們遵守規則，他們在學術上取得了卓越的成就，現在主流社會不但不成承認這些家庭和學生的努力，反而稱他們「利用」資優班和特殊高中獲得成功。

他稱，不僅要扼殺白思豪的「10月驚喜」，還要擴大資優班的招生規模，超出目前每年2500名學生的規模。

黃友興表示，結束紐約這幾年教改惡夢最好的方式，是在今年能選出與華裔的教育理念一致的新市長，而華人應該做的就是明確每位參選人的教育理念，將自己手中的選票投給對的人。」

民主黨市長候選人亞當斯(Eric Adams)目前並沒有就此直接表態，但仍通過發言人回應，「如果當選，將獨立行事」，會重新評估新計畫，以及保留學生和家長給出的建議。

紐約市 資優班 教育

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