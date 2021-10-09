嚴打超速 白思豪促全天攝像…卸任前再推動「零死亡願景」

白思豪呼籲州府修改有關超速攝像頭的監管法律，允許市府全天候運轉全市的超速攝像頭。（市長辦公室提供）

根據市府發布的2020年交通調查，30%的死亡車禍 發生在雖安裝攝像頭區域但沒有運轉的時段，還有兩個月就將卸任的市長白思豪 (Bill de Blasio)8日再次要求州府修改有關超速攝像頭的監管法律，允許市府全天候運轉全市的超速攝像頭，打擊超速，以實現「零死亡願景」(Vision Zero)計畫。

根據州法，全市僅限750個學校街區攝像頭自動開出罰單，運轉時間為工作日早6時至晚10時；根據2020年的交通調查，安裝超速攝像頭區域的車禍平均減少了72%，市交通局(DOT)計畫在未來數月內，每月增加60個超速攝像，預計在2022年安裝2220個攝像頭。

市交通局公布的超速攝像頭年度報告顯示，2014年至2020年期間，安裝攝像頭區域減少超過70%的超速，事故受傷人數也將降低17%，三分之二吃過罰單的司機同一年內沒再因超速被罰。

白思豪指出，去年30%的死亡車禍發生在安裝攝像頭區域但沒有運轉的時段，卸任前，再度要求州府允許全天候運轉全市超速攝像頭，「超速攝像是打擊危險駕駛最有利手段，州府不應讓紐約市 只在特定時間內安全」。

市交通局長加特曼(Hank Gutman)表示，去年新冠疫情為全市帶來了一系列挑戰，魯莽駕駛的人數也隨之增加；他說，超速監控錄像有效打擊魯莽駕駛，若州府允許全天候運轉，將更有效的鞏固「零死亡願景」計畫，「我們知道超速攝像有用，但我們可以做得更多」。

市主計長斯靜格(Scott Stringer)也支持這項提議，他說，報告顯示，全天候運轉超速攝像頭，能為民眾、尤其是孩子，提供一個更安全的街道，「超速攝像挽救了(因魯莽駕駛而喪生的)生命，顯而易見」。