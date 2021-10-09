MTA新招員工 須打完疫苗

MTA新規要求11月中聘請的新員工須完成疫苗接種。(美聯社)

大都會運輸署(MTA )日前宣布，要求11月中起雇用的新員工必須完成新冠疫苗 接種，另外目前還未接種的員工則要強制每周接受病毒檢測 。

MTA發言人透露，截至當前員工的接種率在70%左右，該數據比紐約市公布的成人平均接種率的74.9%低；「MTA在保護運輸系統員工的健康與安全上會採取積極態度」，MTA代主席兼代執行長利博(Janno Lieber)表示，科學已證明疫苗是保護自身及身邊人的最佳方法，因此推動員工接種也在所不辭。

儘管通勤率還未達到疫情前的狀態，仍大約只是疫情前巔峰時期的60%，但隨著公校面對面課程、市府機構和運輸系統的重啟，通勤率與疫情爆發初期相比有明顯回溫；「我們不僅對自己的員工有義務，同時也要保護我們的社區」，MTA首席人事官Paul Fama表示，為了確保MTA提供安全且可靠的運輸服務，必須提升員工疫苗接種率。

新規要求在11月14日以後雇用的新員工，包括帶薪實習生，季節性、兼職臨時工在內者，須完成疫苗接種，這個規定不適用於現職員；對於還未接種的現職員，MTA一方面依然鼓勵他們立即接種，另一方面還持續在全市138個地點設有檢測站，要求他們每周接受檢測。

員工可在工作輪班期間，到MTA設立的檢測站接受檢測，但若要到非當局設立的檢測站，則要利用自己的下班時間。