我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中貿易高層再對話 戴琪：關切中國非市場作為傷害美企

美首認中國海軍軍力相當：有了戰略競爭對手

MTA新招員工 須打完疫苗

記者顏潔恩／紐約報導
MTA新規要求11月中聘請的新員工須完成疫苗接種。(美聯社)
MTA新規要求11月中聘請的新員工須完成疫苗接種。(美聯社)

大都會運輸署(MTA)日前宣布，要求11月中起雇用的新員工必須完成新冠疫苗接種，另外目前還未接種的員工則要強制每周接受病毒檢測

MTA發言人透露，截至當前員工的接種率在70%左右，該數據比紐約市公布的成人平均接種率的74.9%低；「MTA在保護運輸系統員工的健康與安全上會採取積極態度」，MTA代主席兼代執行長利博(Janno Lieber)表示，科學已證明疫苗是保護自身及身邊人的最佳方法，因此推動員工接種也在所不辭。

儘管通勤率還未達到疫情前的狀態，仍大約只是疫情前巔峰時期的60%，但隨著公校面對面課程、市府機構和運輸系統的重啟，通勤率與疫情爆發初期相比有明顯回溫；「我們不僅對自己的員工有義務，同時也要保護我們的社區」，MTA首席人事官Paul Fama表示，為了確保MTA提供安全且可靠的運輸服務，必須提升員工疫苗接種率。

新規要求在11月14日以後雇用的新員工，包括帶薪實習生，季節性、兼職臨時工在內者，須完成疫苗接種，這個規定不適用於現職員；對於還未接種的現職員，MTA一方面依然鼓勵他們立即接種，另一方面還持續在全市138個地點設有檢測站，要求他們每周接受檢測。

員工可在工作輪班期間，到MTA設立的檢測站接受檢測，但若要到非當局設立的檢測站，則要利用自己的下班時間。

MTA 檢測 疫苗

上一則

布碌崙華人服務中心 免費打流感疫苗

下一則

「我們回來了」法拉盛商改區籌款晚宴 百餘人力挺

延伸閱讀

CDC：打過這六種疫苗 11月才能入境美國

CDC：打過這六種疫苗 11月才能入境美國
打了外國疫苗回美 要不要打第三針？

打了外國疫苗回美 要不要打第三針？
洛縣警長稱該局不打算強推接種疫苗 憂減損警力

洛縣警長稱該局不打算強推接種疫苗 憂減損警力
非洲兒童救星…研發30餘年的瘧疾疫苗終獲WHO批准

非洲兒童救星…研發30餘年的瘧疾疫苗終獲WHO批准
新冠補強針 「別盲目搶接種」

新冠補強針 「別盲目搶接種」

熱門新聞

圖中這名女子在時報廣場早上高峰通勤，將另一名女子推向地鐵。(截圖自NYPD)

影／時報廣場列車正進站 一女遭突襲 被推向地鐵

2021-10-04 21:15
31歲情婦鄧海燕(Haiyan Deng)警方通緝圖。（警方提供）

紐約華男陳屍公寓 情婦新墨西哥州被捕時攜武器反抗

2021-10-04 17:16
聯邦海關與邊境保護局本周在新州紐瓦克港口沒收從中國走私來美，總重量超過3700磅的紅薯，目的地均在法拉盛。(CBP提供)

走私3700磅中國紅薯 超市業者：有違常理

2021-10-07 13:01
社群媒體上常有華人發布的有關殺豬盤的帖子。(社群媒體截圖)

殺豬盤害她爸媽離婚 高學歷華女被騙44萬

2021-10-07 02:29
FDA已批准輝瑞和莫德納(Moderna)的第三劑新冠疫苗，提供給已接種兩種疫苗、但免疫力有缺陷的民眾；圖為紐約一位耆老在接種疫苗。(Getty Images)

新冠補強針 「別盲目搶接種」

2021-10-08 02:30
時報廣場站推女乘客入軌，非裔女嫌被控企圖謀殺。(市警提供)

時報廣場站推女乘客入軌 非裔女嫌被控企圖謀殺

2021-10-05 13:47

超人氣

更多 >
CDC：打過這六種疫苗 11月才能入境美國

CDC：打過這六種疫苗 11月才能入境美國
華女超市停車場倒車 西裔男挺身撞車尾詐錢

華女超市停車場倒車 西裔男挺身撞車尾詐錢
眾院報告：川普執政4年 旗下華府飯店淨虧損逾7000萬

眾院報告：川普執政4年 旗下華府飯店淨虧損逾7000萬
美軍駐台？ 英媒：不是秘密、曝光時機才是重點

美軍駐台？ 英媒：不是秘密、曝光時機才是重點
首認美中海軍軍力相當 美：我們有了戰略競爭對手

首認美中海軍軍力相當 美：我們有了戰略競爭對手