紐約市將取消資優班 集體加速學習

資優班被批招收非裔、西語裔學生少。(美聯社)

紐約市 長白思豪 (Bill de Blasio)8日宣布，將取消飽受爭議的「資優班 」(Gifted and Talented)項目，由為所有學生提供「加速學習」資源的「智慧紐約」(Brilliant NYC)項目取代；從2022年秋季開始，資優班考試將取消；但由於白思豪任期將至，資優班改革何去何從，仍取決於下任市長。

「智慧紐約」項目將確保提供「加速學習」模式教學的公立小學數量從目前的80所增加到800所，受惠學生人數也會從2500人增至6萬5000名孩童。

「根據單一測試判定學齡兒童的時代已經結束，『智慧紐約』將為數以萬計的學生提供有針對性的加速學習教學，不再僅是少數的特權。」白思豪說，每個孩子都應該得以充分發揮各自的潛力，這種全新、公平的模式給了他們這個機會。

根據該計畫，所有步入三年級的學生都將接受不同學科的篩選，以確定他們是否能獲得「加速學習」資源和指導，但他們仍將留在普通教室上課。

目前的資優班學生仍將正常上學，但市府表示，2022年秋季將不再進行招生考試。

資優班批評人士稱，該考試體系偏袒白人、亞裔學生和家境優渥者，因為這些家庭有更好的資源可以聘請私人教師，使得他們占到了資優班學生總數的75%。

白思豪與市教育總監波特(Meisha Ross Porter)稱，新計畫是紐約市的「教育藍圖」，之後會根據社區的反饋進行修改，他們承諾在每個學區都推出一項「參與計畫」，民意徵集預計在11月底結束。

國會眾議員孟昭文表示，市府不做困難的改革調整，卻用大規模取消考試這種更容易的方式，並不妥當，「我的選區，乃至整個紐約市的家庭都在焦急地等待公眾參與何時開始，我也敦促市府立即重新考慮取消考試的決定。」

州參議員劉醇逸說，白思豪的這一行為「可笑至極」，他聲稱會在接下來的兩個月會傾聽大家的聲音，「但他剩餘的任期幾乎不可能做到，突然取消只凸顯他既心急又不真誠，並給下屆政府留下爛攤子。」

這一改革對白思豪的可能繼任者、民主黨市長候選人亞當斯(Eric Adams)構成挑戰，亞當斯的發言人8日回應，「如果當選，他將獨立行事」，會重新評估新計畫，以及保留學生和家長給出的建議。