我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美潛艦究竟在南海撞到什麼？中網熱議：中國漁民立功了

美中貿易高層再對話 戴琪：關切中國非市場作為傷害美企

紐約市將取消資優班 集體加速學習

記者張晨／紐約報導
資優班被批招收非裔、西語裔學生少。(美聯社)
資優班被批招收非裔、西語裔學生少。(美聯社)

紐約市白思豪(Bill de Blasio)8日宣布，將取消飽受爭議的「資優班」(Gifted and Talented)項目，由為所有學生提供「加速學習」資源的「智慧紐約」(Brilliant NYC)項目取代；從2022年秋季開始，資優班考試將取消；但由於白思豪任期將至，資優班改革何去何從，仍取決於下任市長。

「智慧紐約」項目將確保提供「加速學習」模式教學的公立小學數量從目前的80所增加到800所，受惠學生人數也會從2500人增至6萬5000名孩童。

「根據單一測試判定學齡兒童的時代已經結束，『智慧紐約』將為數以萬計的學生提供有針對性的加速學習教學，不再僅是少數的特權。」白思豪說，每個孩子都應該得以充分發揮各自的潛力，這種全新、公平的模式給了他們這個機會。

根據該計畫，所有步入三年級的學生都將接受不同學科的篩選，以確定他們是否能獲得「加速學習」資源和指導，但他們仍將留在普通教室上課。

目前的資優班學生仍將正常上學，但市府表示，2022年秋季將不再進行招生考試。

資優班批評人士稱，該考試體系偏袒白人、亞裔學生和家境優渥者，因為這些家庭有更好的資源可以聘請私人教師，使得他們占到了資優班學生總數的75%。

白思豪與市教育總監波特(Meisha Ross Porter)稱，新計畫是紐約市的「教育藍圖」，之後會根據社區的反饋進行修改，他們承諾在每個學區都推出一項「參與計畫」，民意徵集預計在11月底結束。

國會眾議員孟昭文表示，市府不做困難的改革調整，卻用大規模取消考試這種更容易的方式，並不妥當，「我的選區，乃至整個紐約市的家庭都在焦急地等待公眾參與何時開始，我也敦促市府立即重新考慮取消考試的決定。」

州參議員劉醇逸說，白思豪的這一行為「可笑至極」，他聲稱會在接下來的兩個月會傾聽大家的聲音，「但他剩餘的任期幾乎不可能做到，突然取消只凸顯他既心急又不真誠，並給下屆政府留下爛攤子。」

這一改革對白思豪的可能繼任者、民主黨市長候選人亞當斯(Eric Adams)構成挑戰，亞當斯的發言人8日回應，「如果當選，他將獨立行事」，會重新評估新計畫，以及保留學生和家長給出的建議。

集體「加速學習」項目代替少數「資優班」，白思豪改革惹爭議。(Getty Imag...
集體「加速學習」項目代替少數「資優班」，白思豪改革惹爭議。(Getty Images)

紐約市 白思豪 資優班

上一則

紐約市亞裔青少年接種率最高

延伸閱讀

卸任前再推 白思豪籲州府允攝像頭全天運轉

卸任前再推 白思豪籲州府允攝像頭全天運轉
紐約市長取消資優班 以集體「衝刺學習」代替

紐約市長取消資優班 以集體「衝刺學習」代替
白思豪被爆濫用市警安保資源

白思豪被爆濫用市警安保資源
調查指紐約市長濫用市警資源 白思豪：報告內容不準確

調查指紐約市長濫用市警資源 白思豪：報告內容不準確
白思豪：紐約強制接種令 可能再擴大

白思豪：紐約強制接種令 可能再擴大

熱門新聞

圖中這名女子在時報廣場早上高峰通勤，將另一名女子推向地鐵。(截圖自NYPD)

影／時報廣場列車正進站 一女遭突襲 被推向地鐵

2021-10-04 21:15
31歲情婦鄧海燕(Haiyan Deng)警方通緝圖。（警方提供）

紐約華男陳屍公寓 情婦新墨西哥州被捕時攜武器反抗

2021-10-04 17:16
聯邦海關與邊境保護局本周在新州紐瓦克港口沒收從中國走私來美，總重量超過3700磅的紅薯，目的地均在法拉盛。(CBP提供)

走私3700磅中國紅薯 超市業者：有違常理

2021-10-07 13:01
社群媒體上常有華人發布的有關殺豬盤的帖子。(社群媒體截圖)

殺豬盤害她爸媽離婚 高學歷華女被騙44萬

2021-10-07 02:29
FDA已批准輝瑞和莫德納(Moderna)的第三劑新冠疫苗，提供給已接種兩種疫苗、但免疫力有缺陷的民眾；圖為紐約一位耆老在接種疫苗。(Getty Images)

新冠補強針 「別盲目搶接種」

2021-10-08 02:30
時報廣場站推女乘客入軌，非裔女嫌被控企圖謀殺。(市警提供)

時報廣場站推女乘客入軌 非裔女嫌被控企圖謀殺

2021-10-05 13:47

超人氣

更多 >
CDC：打過這6種疫苗 11月後才能入境美國

CDC：打過這6種疫苗 11月後才能入境美國
華女超市停車場倒車 西裔男挺身撞車尾詐錢

華女超市停車場倒車 西裔男挺身撞車尾詐錢
眾院報告：川普執政4年 旗下華府飯店淨虧損逾7000萬

眾院報告：川普執政4年 旗下華府飯店淨虧損逾7000萬
美軍駐台？ 英媒：不是秘密、曝光時機才是重點

美軍駐台？ 英媒：不是秘密、曝光時機才是重點
首認美中海軍軍力相當 美：我們有了戰略競爭對手

首認美中海軍軍力相當 美：我們有了戰略競爭對手