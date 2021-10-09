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駐紐約台北經文處國慶酒會 盼台美關係更緊密

記者金春香／紐約報導
駐紐約台北經濟文化辦事處舉辦慶祝中華民國110年國慶酒會。（駐紐約台北經濟文化辦事處提供）
駐紐約台北經濟文化辦事處舉辦慶祝中華民國110年國慶酒會。（駐紐約台北經濟文化辦事處提供）

駐紐約台北經濟文化辦事處日前舉辦中華民國110年國慶酒會，除實體酒會現場30名各界代表嘉賓外，還同步線上直播，與各界同慶。

經文處處長李光章致詞表示，台灣過去一年外交成果豐碩，台灣將繼續參與國際社會，與各國攜手共促美好未來。

李光章表示，台美關係愈發緊密，台海和平與穩定的重要性，亦受到國際社會前所未有的關注，拜登政府持續以具體行動展現對台灣的安全承諾；此外，台灣是美國第九大貿易夥伴，2020年雙邊貿易總額超過印度及法國，台美「貿易暨投資架構協定」(TIFA)亦於今年6月復談，未來盼早日洽簽雙邊貿易協定。

紐約中華公所主席于金山致詞表示，國父孫中山倡議的「民有、民治、民享」已經在台灣體現，紐約僑胞將全力繼續支持中華民國。

宏都拉斯駐聯合國常任代表Mary Elizabeth Flores大使，代表台灣友邦駐聯合國代表團致詞，重申各友邦與台灣的友誼，表示將繼續與台灣共同維護人權、自由和法治等價值。

州參議員劉醇逸、市議員顧雅明也參加酒會，均強調台灣是象徵民主的燈塔，是國際社會及全球供應鏈不可或缺的一環，未來將繼續致力於深化紐約州、市與台灣的關係。

台灣 紐約州 聯合國

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