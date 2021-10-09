華埠商家因ADA挨告切勿大意 恐與房東同時被起訴

喜士打街一被提告的華人按摩店門口雖安裝了坡道，但仍不符合ADA規定。(記者張晨/攝影)

律師及殘障人士依據聯邦殘障人士保護法(ADA)提告華埠 商家的案件，在新冠疫情 得到控制後再次增加；8日華埠商業改進區(Chinatown BID)與陳倩雯辦公室一起拜訪最近遭提告的十幾家店鋪，並沿路為其餘商家散發中英傳單宣導。

因未符合ADA要求而最新被提告的華裔商家包括「水之源」Spa店、麗心餅屋、仁信大藥坊、蒸包皇、稻香西餅屋以及大永旺飯店等共16家。

陳倩雯辦公室表示，商家收到傳票切勿大意，可能只有21天的時間能進行回覆，並需要盡快通知房東 和保險公司，詢問是否會支付律師費用，因為有時商家和房東會被同時起訴。

喜士打街一被提告的華人按摩店門口雖安裝了坡道，但仍不符合ADA規定。(記者張晨/攝影)

本月，紐約亞裔律師協會(Asian American Bar Association of New York，簡稱AABANY)也和商改區一起，組成了專門團隊處理此類案件。

該團隊計畫提供項目和信息，教導商家和房東可以採取的應對方法，以減少此類訴訟的威脅和法律成本；如果被起訴，將通過法律諮詢將他們推薦給在處理ADA訴訟方面經驗豐富的合格律師。

影音來源：記者張晨

華埠商改區行政總監陳作舟表示，每個社區店面經營情況都不同，華埠街道狹窄，商家比鄰，90%的店鋪根本不可能完全達到殘障人士保護法的要求，加之疫情衝擊後復甦仍在繼續，恐怕這樣下去店面空置率會繼續提高。

他指出，被告商家需要及時拍照留證，並和律師盡快討論解決方案，做出改進；但解決一起ADA訴訟，不代表以後不會再被告，所以也提醒其餘商家，須盡快和案件相關律師諮詢並做出調整，防止成為下一個受害者。