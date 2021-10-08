5元OMNY卡開售 網上充值可用7年

MTA推出最新五元OMNY卡，代替一元的捷運卡。（MTA提供）

大都會運輸署(MTA )日前推出新一代非接觸感應式交通付費系統OMNY的實體卡，已經開始在大型連鎖藥房和便利店出售，民眾可花五元購買，該卡可使用七年，預計傳統捷運 卡(MetroCard)將在2023年退出舞台。

自2019年開通至今，OMNY使用次數已經超過1億次，不過目前使用30天無限次的包月以及七天包周地鐵票的乘客，仍需要使用捷運卡，OMNY僅支持接收一次性2.75元付費。

OMNY系統適用於大多數手機數字錢包，包括蘋果、谷歌、三星支付，以及Visa和Master卡，MTA目前已經開始在零售商店銷售塑料OMNY卡，乘客可花五元購買，然後可在網上充值，不必再排隊購買車票。

民眾對新卡褒貶不一，與一元就可購得的捷運卡相比，新卡的價格是其五倍，不過除了價格稍高，OMNY卡可以使用七年，且由於不需在進站時划卡進入，只需放在包中與機器接觸感應就可付費，順應非接觸付費方式潮流，也可降低丟失卡片的機率。

OMNY系統去年底已在全市所有地鐵站 和公車安裝完畢，MTA表示，專門銷售OMNY卡的機器，預計於明年春天進駐地鐵站，最終還會出台OMNY手機軟體；OMNY還將於明年擴展至長島鐵路(LIRR)和大都會北方鐵路(Metro-North)。

為進一步鼓勵民眾開始使用OMNY卡，該系統將在今年年底出台折扣地鐵票，明年會出台無限次包月和包周使用功能。

隨著OMNY進一步普及，1994年開始投入使用的捷運卡預計在2023年前淘汰，捷運卡販售機也預計會於2023年中旬被移除。