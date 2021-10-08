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白思豪被爆濫用市警安保資源

記者金春香／紐約報導
市調查局報告指出，市長白思豪和家人涉嫌濫用市警總局資源；圖為白思豪與他的市警安保人員在一起。(美聯社)
市調查局報告指出，市長白思豪和家人涉嫌濫用市警總局資源；圖為白思豪與他的市警安保人員在一起。(美聯社)

市調查局(Department of Investigation，DOI)7日發布調查報告，指市長白思豪(Bill de Blasio)和家人涉嫌濫用市警總局(NYPD)資源，且在白思豪競選總統五個月內，納稅人為他的安保行程支付了31萬9794元；白思豪稱DOI報告內容沒有直接從與市警負責安保人員那裡獲取準確信息，有失公允。

市調查局公布的49頁調查報告，指出白思豪曾要求市警把他的女兒從布碌崙(布魯克林)住址護送到位於曼哈頓的市長官邸，以及開車接送兒子往返於布碌崙和他所就讀的耶魯大學，且市警還在他競選總統期間為他提供31萬9794元的安保服務，包括他前往波士頓紅襪(Red Sox)棒球隊比賽的費用，以及前往愛阿華州造勢等活動。

調查局局長加內特(Margaret Garnett)表示，調查結果說明市警資源正在為政治服務，根據紐約市利益衝突委員會(Conflicts of Interest Board)指南，這些費用需要由市長個人或其競選團隊支付。

自白思豪競選總統失利以來，調查局一直在調查他在競選期間使用市警資源給納稅人造成的損失。

調查還顯示，負責市長安保工作的警探Howard Redmond試圖掩蓋這些濫用行為。

白思豪7日在記者會上表示，不久以前，大家都以為公職人員和他們的家人都是安全的，但如今這種假設已經不存在了，所有有關市長和家人安保的問題都由市警來決定，然而DOI在調查過程中卻沒有與市警安保專家交談，是不專業的。

市警情報和反恐副局長米勒(John Miller)表示，近年來至少有300多起針對市長，以及30多起針對他家人的威脅，他說，市警有經驗、也有專業技能來決定為市長和家人提供具體何種安保、以及何種程度的安保，這不是由DOI來決定，此外DOI也沒有詢問市警專家，就擅自給出調查決定。

但調查局則表示，市警從未應要求向他們提供相關書面文件。

市調查局報告指出，市長白思豪和家人涉嫌濫用市警總局資源。（市長辦公室提供）
市調查局報告指出，市長白思豪和家人涉嫌濫用市警總局資源。（市長辦公室提供）

白思豪 布碌崙 紐約市

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