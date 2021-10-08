疫苗卡遺失 補辦有方

疫苗接種卡遺失，有多種途徑可以補辦；圖為紐約一位民眾接種新冠疫苗後，展示疫苗卡。(路透)

新冠疫情警報未除，全美許多場所需要人們出示疫苗 接種證明卡；如果已打疫苗卻發現證明卡不見了，別著急，有若干辦法補救。

疫苗注射服務供應單位通常保有紀錄，可多利用；此外，依接種地點不同而有不同補救措施。

如果在華格林(Walgreens)等藥房接種疫苗，只要持駕照 或身分證前往，便可索取紀錄；選用CVS連鎖藥房的人特別方便，只要上官網或使用該藥房應用程式CVS Health，就可取得證明。

如果在教堂、體育場等大規模疫苗接種點接種，也可重獲紀錄；萬一當時去的地方是臨時站點，已經撤除，可聯絡當地衛生部門；多半可查到電話號碼、電郵地址和網站以便重獲接種紀錄，申請時可能要填表、提供有照片身分證件，作業流程因州而異。

在醫療單位接種疫苗也不成問題。診所或醫療機構可能利用應用程式如 MyChart儲存疫苗接種證明，很容易調閱列印，但可能沒辦法取得有疾病預防控制中心(CDC)印鑑的替代卡。

此外，有些州接受數位接種卡；諸如紐約、加州、夏威夷和俄勒岡州都提供數位版證明，可用手機 上看；也可使用疾病預防控制中心的應用程式v-safe，儲存接種紀錄，可輕鬆查詢。

為避免接種證明遺失，可先將紀錄儲存在手機裡，例如三星(Samsung)手機可用CommonHealth應用程式存，谷歌(Google)則為Android手機設計一種儲存工具。