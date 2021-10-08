史泰登島5華人 涉盜刷信用卡牟利逾100萬

警方在嫌犯家中搜出大量非法持有財物。(檢察官辦公室提供)

據史泰登島 地區檢察官 辦公室消息，島上五名華人日前涉嫌盜取信用卡持有人資料，用來購買蘋果 禮券卡後取現，非法途徑獲得的財產超過100萬元；警方已將涉案人拘捕，控以重竊罪、非法持有盜竊財物等罪名，目前已獲保釋候審。

被捕的五名華人包括36歲的陳恩平(Enping, Chen，姓名皆音譯)、35歲的陳黎明(Liming, Chen)、36歲的陳麗玉(Liyu, Chen)、39歲的陳茹眧(Ruchao, Chen)及37歲的江秀蘭(Xiulan, Jiang)，都居住在史島。

史島檢察官麥文瀚(Michael McMahon)表示，嫌犯於今年7月至9月間盜取美國運通(American Express)多名帳戶持有人的資料，非法取得大量禮卡後，再將他們換購蘋果禮券卡來洗白，於史泰登島商場(Staten Island Mall)的蘋果商店內留下紀錄。

未開封的全新蘋果產品。(檢察官辦公室提供)

檢察官表示，這項調查由辦公室的經濟犯罪部門(Economic Crimes Bureau)及偵探組聯合偵破，曾派出專員在商場附近監視，取得證據後向法院申請搜捕令；警方5日突擊島上三棟居所，將以上五人拘捕，並在他們的家搜出11萬8000元現金、價值78萬7000元還未使用的蘋果禮卡、180張各類禮券卡、及72個全新的蘋果產品，盜竊的財物總值加起來超過100萬元。

嫌犯被繳獲超過11萬元現金。(檢察官辦公室提供)

五人被控二級重竊罪、非法持有總值超過5萬元的盜竊物品罪名，目前已在里奇蒙(Richmond)郡的州高等法院過堂，被法官允許保釋，下次出庭日期是11月10日。

麥文瀚表示，辦公室致力於打擊各種欺詐手法，鼓勵民眾若不慎成為受害者，應立即向其辦公室取得聯繫，提供證詞；受害者可撥通熱線電話至(718) 556-7226或電郵至檢察官辦公室[email protected]。