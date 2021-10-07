紐約市交通事故激增 僅夏季三個月77人命喪車輪

紐約市交通事故激增，夏季77人命喪車輪。（本報檔案照）

目前紐約市 不少民眾已恢復正常辦公室就業，交通也恢復以往繁忙，根據一個最新數據統計，今年致命交通事故劇增；僅6月至8月夏季共有77人因車禍 死亡，其中布碌崙 (布魯克林)多達23人，成為全市交通最危險區。

根據「交通選擇」組織(Transportation Alternatives)數據統計，紐約市今年6月至8月夏天成為發生致命車禍最嚴重的一年，全市致命車禍相比以往均出現大幅度上漲，尤其是布碌崙問題更加嚴重；這三個月內布碌崙因交通死亡人數與去年同期相比劇增，今年至9月車禍死亡人數就高過去年全年。

根據統計這三個月紐約市共有77人因車禍去世，其中23人來自布碌崙，而今年年初至今布碌崙共有63人因車禍去世，與去年同期相比增加了40%。

雖然布碌崙全區各地均有交通事故出現，但其中20起致命車禍是發生在布碌崙北區，另外在布碌崙皇冠高地和Bedford-Stuyvesant也有高達10起致命車禍。

放眼全市的話，年初至今發生的致命車禍總算，要高於2016年至2020年中任何一年全年致命車禍總數，但在布碌崙今年行人在車禍中喪生的人數，比2015年至2019年五年當地發生的同類致命車禍總數還要高。

研究表明，導致致命車禍增加的其中一個原因是大型休旅車(SUV)增加，布碌崙駕駛休旅車的居民從2016年至2020年增加了25%，行人被SUV撞死的機率要比其他車輛高出2.5至3倍。

「交通選擇」認為，下一屆紐約市市長必須承諾採取更加積極的方式確保交通安全，例如推行NYC25X25計畫，就是確保在2025年將全市25%的街道歸還給行人，而非機動車輛使用。