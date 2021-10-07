走私3700磅中國紅薯 超市業者：有違常理

聯邦海關與邊境保護局本周在新州紐瓦克港口沒收從中國走私來美，總重量超過3700磅的紅薯，目的地均在法拉盛。(CBP提供)

聯邦海關與邊境保護局(CBP )執法人員日前在新澤西州紐瓦克港口查獲一批從中國 運出、總重量超過3700磅的走私紅薯(地瓜)，當局的發言人稱這批貨品的目的地均在法拉盛；對此，華人超市業者表示，紅薯在美國 較易種植，且批發價格便宜，目前中國運輸的貨櫃價格飆漲，這批走私貨品並不合常理。

CBP紐新地區的發言人表示，聯邦海關與邊境保護局日前發現一批從中國運來的可疑貨品，1日由CBP的農業專員的調查後，發現這批貨品裝有超過3700磅的未申報紅薯，隨即沒收了所有紅薯並銷毀；CBP稱，這批貨品全來自同一個供應商，所有貨品均寄送至法拉盛。

對此，法拉盛中美超市經理吳建錫表示，紅薯在美國較易種植，這批走私紅薯平均每磅售價約在59分左右，批發價也只有20到30分；他說，來自中國運輸貨櫃在疫情爆發後飆漲，紅薯需通過保鮮貨櫃運輸，平均每個貨櫃的價格飆升到2萬元左右，「風險太高，根本沒有必要」。

吳建錫說，相較於紅薯，美國的天氣不適合種植薑與蒜，這些產品需從中國進口，近期的價格也「水漲船高」，「過去四個蒜大概1.99元，現在要2.99元，漲了一倍」。

根據CBP的官網，蔬菜、植物與其他農產品可能攜帶成千上萬種害蟲，若不經檢測就入境，恐對美國的農產品市場帶來極大的危害；此外，當局指出，九一一恐怖襲擊後，不法分子試圖將有毒物質或害蟲夾雜在走私的動植物上，威脅民眾的健康安全。

CBP提醒，若民眾計畫運輸動植物從外國進入美國市場，必須要向當局申報，否則將面臨罰款；根據2019財年數據，CBP在農產品檢測中發現了314種害蟲，阻止了4695種不符合要求的動植物入境。