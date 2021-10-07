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推人撞地鐵 非裔嫌「有嚴重精神病」

記者張晨／紐約報導
家人稱埃格巴拉患有精神分裂症等一系列心理疾病，從少年時期就入院50多次。(市警提供)
家人稱埃格巴拉患有精神分裂症等一系列心理疾病，從少年時期就入院50多次。(市警提供)

曼哈頓時報廣場站日前發生一起攻擊案件，29歲的非洲裔女子埃格巴拉(Anthonia Egegbara)將一名新州女通勤客推向一輛正在駛來的列車，所幸受害者並未跌入鐵軌，幸運生還；警方5日在皇后區將埃格巴拉逮捕，控罪企圖謀殺(Attempted Murder)、攻擊等四項重罪；但其家人6日表示，她患有嚴重精神疾病，不吃藥就判若兩人。

根據警方發布的案發地監控視頻，埃格巴拉一直坐在站台中央的長椅上，並未看出有何異樣；而當一輛列車駛入進站時，她突然站起，以誇張的動作猛推一名女乘客，撞向正在進站的列車；如果不是車頭在受害人跌下鐵軌之前的瞬間駛過軌道，受害人幾乎必死無疑。

「看到那段視頻時，我們都哭了。」埃格巴拉的母親格雷格(Dedria Gregg)說，「我為那個在地鐵裡被推的女人感到難過，我很抱歉。 」

埃格巴拉的家人表示，她長期遭受精神疾病的折磨，並被診斷出患有精神分裂症等一系列心理疾病，從青少年時期就已經住院50多次。

「她吃過藥時很貼心，但因為她現在是成年人，我們不能強迫她吃藥。」埃格巴拉的家人說，她很少回家，在遊民收容所度過了數年，且數次招惹是非。

她的家人都在努力幫助她，並稱埃格巴拉「需要真正的治療」，但在監獄裡是得不到的；「她真的需要一個機構，一個能讓她安全、遠離暴力或暴力行為的地方，我不是縱容她的所作所為，但這一切都源於她的精神疾病。」其母說。

埃格巴拉本應6日在出庭前會進行心理評估，但其辯護律師並沒有提出要求；她被控罪企圖謀殺以及三項企圖攻擊重罪，保釋金被定為10萬元。

42歲的受害者賈維斯(Lenny Javier)在案發後被送往西奈山西醫院接受治療，案件導致其臉部受傷和多處骨折；警方表示，二人彼此並不相識，此案為無故、隨機攻擊。

賈維斯在接受媒體採訪時表示，必須要有人為此負責，不然會有更多人成為無辜的受害者，「我的臉腫了、鼻子斷了，下巴也斷了；我從沒想過這種事會發生在我身上。」目前她還需進行後續治療，但有望痊癒。

將人推向地鐵列車，非裔女嫌家人稱其精神疾病嚴重。(市警提供)
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地鐵 監獄 皇后區

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